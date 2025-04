Officiel : Thunder – Grizzlies au premier tour des Playoffs !

Après avoir perdu face aux Warriors mardi soir, les Grizzlies se sont rattrapés cette nuit en venant à bout des Mavs (score) pour valider leur participation aux Playoffs. Ils affronteront le Thunder meilleure équipe de la ligue. Avis aux fans de Memphis : profitez parce que l’aventure pourrait être de courte durée.

Grâce à un match dominé du début à la fin contre les Mavs, Memphis a remporté sa place en Playoffs. Logique respectée pour ceux qui étaient déjà huitièmes avant le Play-in, si seulement leur saison avait été aussi régulière que ça. Car oui, en plus de célébrations de plus en plus criminelles, les Grizzlies ont aussi décidé de licencier Taylor Jenkins, leur coach depuis 6 ans, à quelques semaines de la fin de saison. Coup de tonnerre dans le Tennessee qui voit Tuomas Iisalo prendre les rênes de la franchise. Cette qualification sonne donc comme une première réussite pour l’ancien entraineur du Paris Basket.

Bon c’est bien beau de se qualifier mais va pas falloir garder espoir trop longtemps, parce qu’en face c’est la meilleure équipe de la ligue. Un des plus gros rouleau compresseur qu’on ait connu ces derniers temps : Le Thunder de Shai Gilgeous-Alexander. Cinquième meilleur bilan de l’histoire de la ligue, le plus gros différentiel de points all-time (+12,9), 16 victoires d’avance sur les Rockets deuxième de Conférence, la liste est encore longue mais rien que ça, ça suffit pour montrer à quel point le duel devrait être déséquilibré, et tourné en faveur des hommes de Mark Daigneault.

🚨 OFFICIEL

THUNDER – GRIZZLIES AU 1ER TOUR DES PLAYOFFS !

Memphis envoie Nico Harrison et les Mavericks en vacances, c’est désormais l’ogre OKC qui se dresse sur la route des Oursons ! pic.twitter.com/fskx2yFY09

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 19, 2025