Auteur d’un match très moyen pendant quatre quarts-temps, Davion Mitchell s’est réveillé en prolongations pour mettre le Heat sur ses épaules et aller décrocher une place en Playoffs en battant les Hawks (114-123). De la grosse attaque, de la grosse défense, fin de match parfaite pour l’ancien des Kings.

Puisque chaque bataille a son héros, cette fois ça ne sera pas Tyler (malgré ses 30 points), mais bien Davion Mitchell. Sa performance a pourtant mis du temps à se dessiner. Sur les 48 premières minutes, le numéro 45 ne compilait que 7 points à 2 sur 9 au tir. Rien de grandiose, plutôt l’inverse même, mais c’était avant de se réveiller en overtime.

Davion Mitchell with the 8 seed on the line pic.twitter.com/yclQoMGtej

— Barstool Sports (@barstoolsports) April 19, 2025



Dans l’ordre: 3 points, marché provoqué sur Trae Young, 3 points, passage en force provoqué, quelques minutes d’inactivité pour créer un peu de suspense, un énorme rebond offensif sur son propre raté qu’il enchaîne avec un gros dagger depuis le parking. Quand on regarde l’addition, ça fait bien victoire Miami au bout de ce takeover inattendu.

Une performance qui fait plaisir à voir pour le guard arrivé en cours de saison à la deadline, contre PJ Tucker et un second tour de Draft. Aujourd’hui il prouve que Pat Riley a fait le bon choix, qui a besoin de Jimmy Butler après tout ?

Points in OT:

9 — Davion Mitchell

8 — Hawks pic.twitter.com/WbA6hEqTQ7

— StatMuse (@statmuse) April 19, 2025



Direction les Playoffs donc pour Davion et ses copains, une première pour un dixième de Conférence. Il y retrouvera un autre Mitchell qui porte le même numéro que lui, cette fois ça sera plus difficile de créer l’exploit contre les Cavaliers, leaders de la Conférence Est.