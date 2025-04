Source image : montage TrashTalk via YouTube

Ce dimanche soir, la série entre les Boston Celtics et le Orlando Magic débute. Alors que la plupart des observateurs (nous compris) annonce une qualification facile du champion en titre, on s’est essayé à trouver des raisons d’y croire pour la bande à Mickey. On vous file notre recette (pas très magique).

Un Paolo Banchero en mode monstar (et entouré)

Si certains fans floridiens veulent croire à la qualification (ou au moins une série un peu plus serrée), cela passe par un Paolo Banchero injouable. La star d’Orlando a toutes les qualités pour briller en Playoffs. Brillant scoreur, il peut aussi apporter à la création, pour faire profiter les copains des brèches qu’il crée. Il aura fort à faire contre Boston, avec plusieurs défenseurs élites en face pour le freiner. Les fans d’Orlando nous pardonneront de comparer avec le voisin mais il faudrait un Banchero en mode “Playoffs Butler” pour croire à un miracle face aux Celtics.

Il faudra aussi pouvoir compter sur les copains. Franz Wagner aura un rôle indispensable. S’il se loupe, le Magic peut déjà creuser sa tombe. C’est encore plus vrai avec le forfait de Jalen Suggs. Kentavious Caldwell-Pope, avec son expérience de double champion NBA, a aussi été recruté pour ces moments, c’est l’heure de montrer sa meilleure version.

Une défense plus asphyxiante qu’un serpent

Si on peut trouver une qualité évidente à Orlando, c’est la qualité de sa défense. Même sans Suggs pour jouer au pitbull, le Magic reste une forteresse et la deuxième meilleure muraille du pays derrière le Thunder.

La priorité sera de fermer l’accès au cercle pour les Jay Brothers, afin de forcer Boston à artiller de loin. On sait que cela peut vite faire mal quand ça tombe dedans mais les Celtics réalisent aussi leurs pires performances quand ils oublient toute diversité dans leur jeu pour shooter à 3-points. Paradoxalement, la plus grande arme de Boston peut vite se transformer en point faible. L’aspect défensif est pleinement intégré dans l’ADN du Magic, c’est donc quelque chose qui sera plutôt naturel chez eux, mais c’est autre chose de l’autre côté du terrain…

Éviter un concours de briques

Si le Magic est fort en défense, son attaque est une agonie à voir. Orlando n’a que le 27ème rating en attaque cette saison. En dehors de Banchero et Wagner, le danger est vite limité. Si Boston parvient en plus à contrôler les pénétrations dans la raquette, ça peut tourner à la raclée.

Le plan de Joe Mazzulla sera évident : forcer le Magic à tirer à 3-points, un aspect du jeu qu’Orlando ne maitrise pas du tout. Avec 31,8% de loin, la bande à Mickey est tout simplement la pire équipe de NBA à longue distance. Autant dire que sans progrès de ce côté-là, il ne faudra pas espérer grand-chose.

Il va falloir (beaucoup) de step-up pour que le Magic joue les yeux dans les yeux avec les Celtics. Rendez-vous ce soir à 21h30 pour voir si Jamahl Mosley et ses ouailles ont appliqué notre recette gagnante.