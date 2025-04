Cavaliers – Heat, preview du Game 1 : qui sera le meilleur D.Mitchell ?

Troisième match de cette belle soirée de Playoffs, le Game 1 entre les Cleveland Cavaliers et le Miami Heat. À 1h00 du matin, les regards se tourneront vers la Rocket Mortgage Arena pour une affiche, plutôt déséquilibrée sur le papier, entre le premier et le dixième de la Conférence Est cette saison.

Les Cleveland Cavaliers essaieront d’envoyer un message. Alors qu’ils ont terminé à la première place de la Conférence Est, l’immense majorité des fans NBA envoient les Boston Celtics en finale, comme s’il manquait encore quelque chose à la franchise de l’Ohio pour assumer son statut de saison régulière. Ils lanceront leur campagne ce dimanche, à 1h00 du matin, face au Miami Heat.

Et une match-up, peut-être pas la plus intéressante pourtant, nous sautera aux yeux. Donovan Mitchell et son numéro 45 sera opposée à et probablement défendu par Davion Mitchell et son numéro 45. Deux joueurs au statut très différent, mais à la dynamique pas si lointaine.

Donovan est une star, un des meilleurs arrières de NBA. Il sera extrêmement attendu en Playoffs puisqu’il est le franchise player d’une des plus fortes équipes. Mais il n’a pas eu son rôle habituel en saison régulière. Cette année, il a été plus discret, sans doute pour laisser plus de place et de responsabilités à Darius Garland et Evan Mobley. Il doit prouver à nouveau à la planète basket-ball qu’il est capable d’envoyer des gros cartons dans des matchs importants.

Donovan Mitchell’s High-Pick Up. In my opinion, his nastiest move pic.twitter.com/F5KJbq7qoX

— 🧙🏾‍♂️🧣 (@Precision80) April 18, 2025

Et en face, Davion paraissait presque perdu pour la NBA avant son transfert au Miami Heat à la mi-saison. En Floride, il a retrouvé son meilleur niveau en défense, celui qui lui vaut le surnom de Off-Night. Mais surtout, il a réussi à trouver un rôle important en attaque avec plus de 10 points et 5 passes de moyenne. Si les Floridens ont su rebondir après le départ de Jimmy, c’est en partie grâce à lui.

Lors du Play-In, le joueur du Heat s’est particulièrement illustré avec des moments marquants. Une énorme défense sur Coby White à Chicago, mais surtout en étant le héros de la prolongation à Atlanta avec 9 points et un rebond offensif exceptionnel.

Davion Mitchell misses the 3-point shot, hustles for the ball, saves it, and then drains the 3-point dagger!

With a replay. pic.twitter.com/uugciu8tu8

— MrBuckBuck (@MrBuckBuckNBA) April 19, 2025

Alors bien sûr, Donovan Mitchell aura plus de volume, mais qui des deux hommes sera le plus efficace dans son rôle ? Est-ce que Davion sera en mesure de ralentir son presque homonyme ? Le meilleur des deux a le droit de garder son numéro de maillot, deal ?