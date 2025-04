Les Knicks étaient dans le dur face aux Pistons lors du Game 1 des Playoffs, mais ont complètement renversé le match dans le quatrième quart-temps avec un 21-0 ! Allez, petite séquence replay.

Le score indiquait 98-90 pour les Pistons avec neuf minutes à jouer dans le quatrième quart-temps. Cinq minutes plus tard ? 98-111 pour les Knicks !

Detroit a vécu l’enfer pendant cette période, dans un Madison Square Garden gonflé à bloc.

🧊 KNICKS 21-0 RUN TO ICE GAME 1 🧊

New York rode 21 straight PTS, as part of a 40-PT 4Q, to a Game 1 victory!!

Every bucket from the run to give them a 1-0 series lead ⤵️ pic.twitter.com/CYqcADpdat

— NBA (@NBA) April 20, 2025

Jalen Brunson a “enfilé sa cape” de super-héros pour reprendre les mots de Tom Thibodeau, Cam Payne a donné un coup de boost aux siens en sortie de banc, Josh Hart a fait du Josh Hart, et les Knicks ont sorti les barbelés en défense pour complètement faire déjouer les jeunes Pistons. Turnovers, transition, paniers, allez hop 21-0.

Leçon du jour pour Detroit : les trous d’air en Playoffs ne pardonnent pas. Les Pistons arriveront-ils à répondre dans le Game 2 ?