Le dernier match de cette première soirée de Playoffs n’aura pas été le plus avare en suspense. Mis sur orbite par Luka Doncic, les Lakers n’ont finalement jamais réussi à trouver d’autres planètes à visiter. Les Wolves mènent 1-0, et ils ont récupéré l’avantage du terrain.

Ces Lakers 2025 sont particuliers. A tel point que certains les voient se frayer un chemin jusqu’à la bague, quand d’autres ne les imaginent même pas passer l’écueil des Wolves.

C’est plutôt cette deuxième catégorie de personnes qui flex ce matin, avec une première (relative ?) surprise dans ces Playoffs, la victoire des Wolves à Los Angeles, devant un public qui avait pourtant sorti son plus bel outfit.

Des Lakers concernés en début de match, ou plutôt des Wolves dans l’incapacité de freiner un Luka Doncic révolté et survolté en début de match. Ce qui n’empêche pas Anthony Edwards de commencer à faire du sale, sonnant la révolte des Loups, un réveil qui sera rétrospectivement fatal aux Lakers.

16 points pour Luka Doncic, un sympathique premier quart-temps ma foi.

Malgré quelques highlights, LeBron James et, surtout, Austin Reaves sont inexistants en première mi-temps, et lors du deuxième quart Naz Reid va prendre son équipe sur ses larges épaules et les emmener tout droit vers une victoire de dessinant très vite. 38-20, ça tombe de partout, et sur une dernière dinguerie de Donte DiVincenzo, Minnesota part en pause pipi avec 11 points d’avance, logique.

La deuxième mi-temps ? Des crampes mais en apparence pas très graves pour Anthony Edwards, Austin Reaves qui retrouve l’adresse de la salle et Luka Doncic qui prend un gros coup de chaud entre la fin du troisième et le début du quatrième quart.

Revenu pour terminer le match (et les Lakers), Anthony Edwards sonnera lui-même le glas de ses hôtes et Minnesota ira chercher tranquillement ce Game 1, au soir d’un match dans lequel les hommes de Chris Finch n’auront finalement jamais douté. Wolves 1, Lakers 0, en voilà une série qui va déchainer les passions.