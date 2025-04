Et de une ! Première soirée de Playoffs dans le rétro, on a perdu dix ans de vie mais avec le sourire et c’est bien tout ce qui compte. Envoyez le résumé et, désolé, mais là on va faire une sieste.

Les résultats de la nuit

Ce qu’il faut retenir

La nuit des Français

9 points, 2 rebonds et 1 passe pour Nico Batum, qui a mis quelques tirs Batumesques dont un très important dans le money time, sous le regarde de 2 500 zinzins

L'EXPLOSION sur le shoot de Nico Batum !!!

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 19, 2025

Rudy Gobert a été assez discret (2 points et 6 rebonds) mais il a fait la belle opération de la nuit avec ses Wolves en allant gagner à Los Angeles. Well done, la Gobe.

Le highlight de la nuit

pic.twitter.com/k1o8q0Kf5I

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 20, 2025

Le bracket des Playoffs

Le programme NBA de ce soir