On ne change pas une équipe qui gagne, on ne change pas des noteurs qui notent. Cette année encore, la Team Notes de la rédac de TrashTalk tente de vous partager ses bulletins le plus souvent possible. Aujourd’hui, lever de rideau des Playoffs entre Bucks et Pacers.

# Indiana Pacers

Myles Turner (7) : Kaaris n’a confiance qu’en son Desert Eagle et en Myles Turner dans la raquette. Encore un sacré boulot de la part de celui qui doit quitter la franchise chaque année depuis 5 saisons.

Pascal Siakam (7,5) : en ce week-end de Pâques, qui d’autre était mieux placé qu’un type qui s’appelle Pascal pour foutre un zbeul chez l’adversaire ? Pas grand monde effectivement.

Aaron Nesmith (6) : son plus beau panier du match n’a même pas pu être comptabilisé. À ce niveau-là c’est du sabotage.

Andrew Nembhard (7) : gros match en attaque pour épauler les siens aujourd’hui, et toujours avec une belle justesse. Prince Andrew.

Tyrese Haliburton (6,5) : peu de scoring mais toujours aussi propre pour poser la table et nourrir ses copains. Son principal highlight de la rencontre, c’est quand même de s’être chauffé avec Damian Lillard en fin de match. Sinon, on dirait toujours qu’il shoote dans une chemise trop serrée pour lui.

Obi Toppin (4,5) : 14 minutes passées, -16 points pour les Pacers sur ces 14 minutes, les calculs sont pas bons Kevin.

TJ McConnell (6,5) : la même houppette que Tintin, mais clairement un don pour être utile dans n’importe quelle situation. Tintin dispute les Playoffs.

Bennedict Mathurin (6) : du déchet au shoot mais il a su compenser aux lancers-francs. Vrai coup de boost en sortie de banc !

Jarace Walker (5,5) : avec Giannis en face, son coach s’est souvenu qu’il existait, c’est déjà un bon signe.

Thomas Bryant (5,5) : avec un tel nom, il ne pouvait qu’assurer.

Johnny Furphy (5,5) : a un mulet, +0,5 pour ça.

# Milwaukee Bucks

Brook Lopez (4) : quand on est pivot et qu’on se fait bouger au physique par Andrew Nembhard, on appelle ça un monde parallèle. Imaginez seulement une Peugeot 205 gagner la course contre une Lamborghini Aventador.

Giannis Antetokounmpo (8) : seul, très seul, trop seul. Giannis a, comme à son habitude, tout tenté pour les siens. Il s’est épuisé à la tâche, et n’a pas réussi à renverser l’adversaire.

Kyle Kuzma (0) : en tant que nouveau joueur des Bucks, il aurait pu rendre hommage à Ray Allen ou Michael Redd, il a préféré rendre hommage à Tony Snell.

Taurean Prince (4) : au moins il a eu ses 8 heures de sommeil.

Ryan Rollins (4,5) : avec tout notre respect, voir ce gars titulaire à la mène, Jrue Holiday doit sourire fort depuis son canapé.

Kevin Porter Jr. (5) : on parle beaucoup de Miles Bridges mais lui aussi devrait être au gnouf.

Bobby Portis (3,5) : imaginez seulement s’il ne s’était pas dopé.

Gary Trent Jr. (5,5) : plus occupé à prendre soin de son style, et porter des lunettes de soleil en intérieur. Gary Trent Jr. est prêt pour les Anges de la Téléréalité (a quand même rentré quelques shoots au passage et loin d’être le plus mauvais).

AJ Green (5,5) : a planté cinq des neuf tirs primés de Milwaukee, mais a aussi été visé constamment par l’attaque adverse. Vrai dilemme chez les Bucks.

Jericho Sims (5) : si c’est un sims, c’est probablement celui dans une pièce sans porte et sans toilettes dont on ne s’est pas occupé pendant 8 jours.

Pat Connaughton (5) : entré pour envoyer un coup de coude. Pat Covington.

Chris Livingston (5) : Chris Singleton > Chris Livingston, et de loin.

Andre Jackson Jr. (5) : Andre 3000 > Andre Jackson Jr. en musique et en basket.