Kyle Kuzma, le zéro pointé

Recruté au moment de la trade deadline pour tenter de donner un coup de boost aux Bucks, Kyle Kuzma voulait briller pour son premier match de Playoffs avec Milwaukee. Résultat ? Il a livré une masterchiasse. Désolé, y’a pas d’autres mots…

On pourrait s’arrêter là, les chiffres parlent d’eux-mêmes.

Kyle Kuzma a tout simplement réalisé un zéro pointé lors du Game 1 à Indiana (défaite 117-98 des Bucks). Une performance à la Tony Snell comme on dit dans le jargon, avec aucune contribution dans les principales catégories statistiques (et 0/5 au tir).

C’est un véritable exploit, d’autant plus que Kuzma a terminé avec le pire +/- de l’équipe (-24 en 22 minutes). On rappelle que c’est pour ce gars-là que les Bucks ont lâché Khris Middleton, certes vieillissant mais légende de la franchise.

Kyle Kuzma a vu des joueurs du banc passer devant lui dans la rotation et terminer avec plus de minutes, à savoir Gary Trent Jr., Kevin Porter Jr. et A.J. Green, qui ont tous aidé Milwaukee à revenir un peu en fin de match.

Bref, une soirée cataclysmique pour l’ancien Wizard…