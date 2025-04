Nuggets – Clippers (112-110 a.p.) : Denver mène 1-0 après une rencontre FOLLE !

Une rencontre de haut standing pour ouvrir les Playoffs de la Conférence Ouest, Nuggets et Clippers croisant le fer à Denver. Après une première mi-temps plutôt fade, les deux équipes nous ont offert un spectacle au niveau des Playoffs, un match énorme qui s’est décanté au bout d’une prolongation. Denver mène 1-0, sublime !

Sans doute la série la plus intéressante, pour un match qui ne l’a d’abord pas spécialement été sur le plan du jeu. Les Clippers déroulent fort, c’est joli à regarder. James Harden fait trembler Christian Braun, Ivica Zubac ne rate rien. L’entame parfaite pour prendre directement l’avantage du terrain dans une série où chaque avantage sera plus que précieux.

L’écart grimpe jusqu’à la quinzaine, les Voiliers sont très proches d’un break qui pourrait être déjà difficile à gérer pour Denver. Seulement, c’est pile à cet instant que Los Angeles se met à déjouer, la faute à une défense des Nuggets qui monte d’un cran en termes de niveau, et surtout à des tirs ouverts, faciles… qui ne rentrent pas.

Conséquence immédiate : les Pépites remontent, la Ball Arena se réveille. Prête pour hurler en deuxième mi-temps, car de 15, on est passé à 4 points d’écart en faveurs des hommes de Tyronn Lue. Tout reste possible.

Et effectivement, on a eu un match. Mais genre, un MATCH. Jusqu’au bout de la prolongation !

Les Nuggets ont bien peiné a égaliser en deuxième mi-temps, on a presque pensé qu’ils ne le voulaient pas. Nicolas Batum a planté des gros tirs pour maintenir en tête son équipe, mais Russell Westbrook a été décisif au rebond offensif en fin de partie, offrant aux locaux des deuxièmes chances capitales pour finalement passer devant. Mais surtout, ce tir juste capital.

Une soirée de gala est en train de s’écrire. James Harden est impérial, les Voiliers sur ses épaules. L’intensité est telle qu’une simple remise en jeu est une bataille à part entière pour la balle entre Jeff Van Gundy et Nikola Jokic. Images invraisemblables.

Les Nuggets ont malgré tout une balle pour tuer le match, mais alors cette possession est d’une nullité affligeante, sponsorisée par Pinder carrément. Pas grave, c’est cinq minutes de bonheur en plus.

Au Grand Rex, le public est en délire devant les shoots monstrueux de Christian Braun puis James Harden qui portent leurs équipes. La possession décisive est pour les Clippers, qui peuvent forcer un autre overtime avec un tir à 3-points. Hélas, Nicolas Batum, impeccable jusqu’ici, rate sa remise en jeu et Westbrook offre la victoire aux Nuggets sur une interception. Victoire des Nuggets sur le fil, et une seule envie après ce grand spectacle : encore six matchs pour cette série !

