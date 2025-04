On ne change pas une équipe qui gagne, on ne change pas des noteurs qui notent. Cette année encore, la Team Notes de la rédac de TrashTalk tente de vous partager ses bulletins le plus souvent possible. Aujourd’hui, le deuxième match du Grand Rex entre Nuggets et Clippers.

# Denver Nuggets

Nikola Jokic (8) : qu’est-ce que vous voulez qu’on vous dise ? A un moment donné c’est même plus drôle de le voir désosser toutes les défenses qui se présentent à lui. Un jour de plus au bureau à l’écurie pour le Joker.

Aaron Gordon (7,5) : comment un type qui tentait de faire rentrer des ronds dans des cercles a pu devenir un joueur si intelligent juste en passant d’Orlando à Denver ? Pour avoir la réponse, lisez la note juste au-dessus.

Michael Porter Jr. (4) : on espère que son frère Jontay avait posé son PEL sur un match merdique de son frère, il pourrait racheter les Bahamas à l’heure actuelle.

Christian Braun (6) : le digne remplaçant de KCP. Dans un registre similaire, il envoie toujours du kif pour raser ses adversaires.

Jamal Murray (7) : même en galère au shoot, Jamal Murray peut sortir de sa boîte à n’importe quel moment important du match. Pas de doute, c’est les Playoffs.

Russell Westbrook (6,5) : même quand il prend de mauvaises décisions, Russ a toujours réussi à se rattraper par sa combattivité. Il a été essentiel ce soir avec son énergie. Et la nitroglycérine, c’est toujours après les céréales.

Peyton Watson (5,5) : quelques bonnes actions offensives, il a fait le taf. Elémentaire mon cher Watson.

Jalen Pickett (5) : Jalen Pickett > Piquette de table.

# Los Angeles Clippers

Ivica Zubac (7) : il fait plus que confirmer sa très belle saison. Ivica Zubac est bel et bien un viking qui se brosse les dents avec des troncs d’arbre.

Kawhi Leonard (6,5) : il a fait un taf monstre mais a perdu trop de ballons, dont le plus important à quelques secondes de la fin. Au moins, cette fois il était en tenue on va dire.

Norman Powell (5) : match très moyen pour lui aujourd’hui. Norman Normal.

Kris Dunn (5,5) : bon petit match, sans plus, pas grand chose à dire, si ce n’est qu’on est heureux de le voir en NBA.

James Harden (2016) : le Barbu était tellement vintage ce soir, dribbles, shoots, lay-ups… Il a sorti la panoplie complète du joueur qu’il a été sous Mike D’Antoni. Nostalgie, quand tu nous tiens.

Nicolas Batum (6,5) : des shoots très importants et pas forcément faciles. Malheureusement, Batman n’a pas réussi à sauver Gotham City cette fois.

Derrick Jones Jr. (4,5) : pas son meilleur match en carrière. Recroiser Aaron Gordon après le Concours de Dunks 2020 a été dur.

Bogdan Bogdanovic (4,5) : un match de Bodganoff plutôt qu’un match de Bogdanovic.

Ben Simmons (4,5) : quitte à se marrer, faudrait au moins qu’il shoote de loin quand même.