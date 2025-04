Knicks – Pistons (1-1) : New York en danger ?! Apéro TrashTalk

La série entre les Knicks et les Pistons pourrait bien être plus équilibrée que prévu. Cade Cunningham et ses badass de potes sont repartis du Madison avec l’avantage du terrain, ça promet pour la suite de la série !

Un énorme 21-0 qui est venu tuer le suspense du Game 1, mais globalement des Pistons qui ont tenu 40 minutes. Puis lors du Game 2 on retourne le scénario, avec des Knicks aculés devant tant d’énergie et dont on se questionne déjà sur la pertinence de certains choix, c’est plutôt mauvais signe. Detroit n’avait pas gagné de match en Playoffs depuis 17 ans… mais Detroit peut-il créer l’exploit ? On débriefe les deux premiers matchs, et on se projette sur les suivants. Allez, apéro !