La NBA réalise ses meilleures audiences depuis 25 ans pour un 1er weekend des Playoffs !

De belles équipes, de belles affiches, des stars partout : la NBA ne pouvait sans doute pas rêver mieux pour lancer les Playoffs, et le public a répondu présent. La ligue signe ses meilleurs audiences pour un premier weekend de postseason depuis 25 ans !

Il y a des légendes, des jeunes prometteurs, du beau basket, des histoires qui donnent envie de regarder les matchs. La réalité, c’est cependant plusieurs premiers matchs assez moyens, sur les huit qu’ont compté le weekend d’ouverture des Playoffs. Un Nuggets – Clippers au sommet, mais quelques dérouillées violentes comme à Oklahoma City ou à Indianapolis. Les chiffres parlent pourtant pour eux-mêmes : 4,4 millions de téléspectateurs, hausse de 17% par rapport à l’année précédente.

The 2025 NBA Playoffs presented by Google delivered its most-watched opening weekend in 25 years, averaging 4.4M viewers, up 17% vs. last year. pic.twitter.com/CFNuAYJqYq

— NBA Communications (@NBAPR) April 22, 2025

Le signal envoyé est excellent pour la ligue, en recherche constante de nouveaux formats pour contrecarrer une baisse globale des audiences, notamment aux États-Unis. Le fait que toutes les grandes équipes (issues de marchés majeurs tels que Los Angeles, Miami, San Francisco, New York, Boston…) soient encore en compétition est un plus énorme. Et surtout à l’aube de l’entrée dans une nouvelle ère en matière de droits TV, les ayants droit pour la diffusion se frottent sans doute les mains.

Le suspense, notamment à l’Ouest avec un tableau assez ouvert notamment du côté des Lakers et des Warriors, est également un élément qui donne envie aux gens de regarder. La présence de LeBron James et Stephen Curry ajoute également une dose de légende qui donnent envie au public adepte de sport d’allumer la télévision.

Source : NBA PR