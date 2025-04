Les Bucks ont été complètement inoffensifs sur le match 1 (117-98), dominés de bout en bout, la faute à un Giannis Antetokounmpo bien trop esseulé. Ce soir à 1h, ils ont l’occasion de se rattraper contre des Pacers en confiance totale. Ca devra forcément passer par un collectif plus performant, même si le retour de Damian Lillard est une très bonne nouvelle pour Doc Rivers.

Lillard en sauveur de Milwaukee ?

Tiens, voilà quelque chose qui pourrait relancer l’intérêt de cette série. Absent depuis quelques temps à cause de sa thrombose veineuse au mollet, Damian Lillard a été upgradé disponible pour le match 2. On l’avait notamment vu se friter avec Haliburton au Game 1 et on croise donc les doigts pour pouvoir sortir le popcorn dès ce soir. Malheureusement, il reste quelques points d’interrogation. Après plus d’un mois sans jouer, dans quelle forme peut-il revenir ? Sans compter que la franchise d’Indianapolis n’a pas été l’une des meilleures matchup de l’ancien Blazer cette année (18 points de moyenne à 35% au tir sur les quatre matchs). Mais clairement, l’intérêt de la série a pris un x 1000 et on ne va pas s’en plaindre.

🚨 DAMIAN LILLARD JOUERA BIEN CE SOIR !!! HE’S BACK ! https://t.co/fTDiBDppEt

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 22, 2025

Des role players qui doivent hausser leur niveau

Giannis Antetokounmpo a été monstrueux comme à son habitude au Game 2. 36 points et 12 rebonds à 61% au tir, mais une seule assist pour le Greek Freak. Bizarre ? Non non, c’est simplement que personne n’était capable de mettre un ballon dans le cercle à côté de lui (9/37 derrière l’arc) et le reste du starting five de Milwaukee a été invisible. Impossible de gagner un match de cette manière, avec un AJ Green en deuxième meilleur scoreur à 5/13 au shoot.

Kuzma… juste Kuzma

En l’absence de Damian Lillard, s’il y en a bien un qui se devait d’épauler au maximum son franchise player, c’est bien Kyle Kuzma. Pourtant, acquis à la deadline contre Khris Middleton, l’ancien Laker nous a pondu un match 1 qui ressemble plus à mon papy bourré qui essaye de danser (c’est pas un compliment) qu’à une performance de basketball. Un zéro pointé que l’on peut considérer de “Snellesque“… tiens tiens, un ancien Bucks. Honnêtement on voit mal comment le Kuz pourrait faire pire que ça mais ne jamais dire jamais…

Et les Pacers dans tout ça ?

Si du côté des Bucks on bataille pour essayer de trouver des solutions qui rendraient la série intéressante, dans l’Indiana tout roule. Le premier match a été mené d’une main de maître: six joueurs au dessus de 10 points, de l’adresse, une victoire bien large et sans un grand Tyrese Haliburton (10 points à 3/13 au tir). Tout l’inverse de Milwaukee finalement. Les Pacers arrivent sur ce match 2 en confiance totale et on comprend pourquoi. Attention quand même à ne pas se voir trop beau trop vite, c’est pas les Wizards en face non plus.