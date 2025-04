Lors du premier match de la série entre le Oklahoma City Thunder et les Memphis Grizzlies, les Oursons se sont pris une raclée historique. 51 points d’écart, la quatrième plus grosse gifle de l’histoire des Playoffs. Avant de penser à gagner, il faudra déjà se battre plus vigoureusement cette nuit, à 1h30 au Paycom Center.

Les images ont fait le tour des réseaux sociaux. Des joueurs des Memphis Grizzlies hilares sur le banc de touche après avoir livré une prestation honteuse face au Oklahoma City Thunder dans le Game 1 de la série. S’ils parviennent à se battre jusqu’au bout ce soir, les vidéos seront “excusables”, beaucoup diront que ces rires prouvaient à quel point ils sont sûrs de leurs forces. En revanche, s’il y a une nouvelle dérouillée à la clé, leur intérêt pour ces Playoffs sera remis en cause.

Car lors du premier match, Ja Morant et ses coéquipiers ont encaissé la quatrième plus grosse défaite de l’histoire de la Post Season. Un revers de 51 points qui interloque forcément. Bien sûr, le Thunder est fort, mais baisser les armes aussi tôt, c’était presque du jamais-vu.

Ja Morant smiling while Memphis was down 54 points…

Thoughts? 🤔 pic.twitter.com/wk5vKXilB4

— Courtside Buzz (@CourtsideBuzzX) April 20, 2025

Surtout que le meilleur joueur de la série, Shai Gilgeous-Alexander, a livré une de ses pires prestations de la saison : 15 points, à 4/13 au tir et 1/7 de loin. Les Oursons se sont fait roulés dessus par Jalen Williams et Aaron Wiggins (meilleur scoreur de la partie).

Il faut dire que dans le Tennessee, personne n’a fait son match sauf Marvin Bagley III, difficile d’exister dans ces conditions. Cette nuit, il faudra un groupe concentré et impliqué pour rivaliser.

Il y a une telle différence de niveau sur le papier entre les deux équipes que personne ne crierait à la honte si Memphis s’inclinait à nouveau à l’extérieur, mais ils doivent montrer qu’ils sont capables de tenir la dragée haute aux hommes de Mark Daigneault, sinon la série pourrait s’avérer très courte.