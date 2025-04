Incroyable début de série entre les Clippers et les Nuggets. Comme prévu, mais ça ne va pas nous empêcher de bouder notre plaisir.

Après un Game 1 remporté de justesse par les Nuggets après prolongations, les Clippers ont égalisé hier grâce notamment à un exceptionnel Kawhi Leonard. Deux matchs d’un niveau rarement atteint, deux équipes portées par de vrais monstres individuels, deux collectifs rodés, du suspense… n’en jetez plus ce début de série est un vrai délice. On se pose, et on débriefe !