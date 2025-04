Qui sera le visage de la NBA dans 5 ans ? Victor Wembanyama plébiscité par ses pairs

C’est l’une des questions qui passionne le plus les fans NBA et Hexperts : qui sera le prochain visage de la Grande Ligue ? Victor Wembanyama est l’un des principaux candidats, et il suffit de jeter un œil au dernier sondage de The Athletic pour s’en rendre compte.

Qui sera le visage de la NBA dans cinq ans ?

C’est la question que The Athletic a posée à 138 joueurs de la Ligue. Plus de 54% d’entre eux ont voté pour Victor Wembanyama, qui devance largement Anthony Edwards et Shai Gilgeous-Alexander.

Le fait que Wemby soit premier ne surprendra pas grand monde. On parle du plus grand prospect de l’histoire, qui a su répondre aux énormes attentes au cours de ses deux premières saisons NBA. Le talent de Victor est énorme, son potentiel semble illimité et peut-être plus important encore, il possède déjà la maturité pour assumer l’énorme responsabilité qui accompagne le rôle de porte-drapeau de la NBA. Sur comme en dehors des parquets, Wembanyama peut mettre tout le monde d’accord.

L’écart est néanmoins assez énorme sur la concurrence quand on regarde les votes. Visiblement, les joueurs NBA ne sont pas très inquiets concernant le récent souci de santé de Victor, obligé de mettre fin à sa saison prématurément suite à la détection d’un caillot sanguin à l’épaule. On croise les doigts pour que cet épisode soit isolé, et les nouvelles sont rassurantes depuis. Wemby devrait être prêt et en forme pour la saison prochaine.

Si Victor Wembanyama évite les bobos lors des années à venir tout en continuant son ascension, la NBA devrait bientôt lui appartenir. Cela passera aussi par de bons résultats collectifs à San Antonio, mais on fait confiance aux Spurs pour construire intelligemment autour de leur phénomène générationnel.

On se donne rendez-vous en 2030 avec Wemby au sommet de la Ligue ?

Source texte : The Athletic

À lire également :