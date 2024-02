Avant les festivités de ce samedi soir et le All-Star Game de dimanche, les stars NBA présentes à Indianapolis répondent aux questions des journalistes dans le cadre du All-Star Media Day. Stephen Curry a notamment été interrogé sur les joueurs capables de reprendre le flambeau en tant que visage de la NBA.

C’est une question qui revient souvent : qui sera le prochain visage de la NBA ?

Une question plus que jamais d’actualité quand on sait que Stephen Curry, LeBron James ou encore Kevin Durant ont tous dépassé la barre des 35 ans. Ces trois-là sont souvent considérés comme les plus grandes stars NBA de la dernière décennie (même plus dans le cas de LeBron) et à un moment donné quelqu’un devra prendre le relais. Qui a le talent, la discipline et la personnalité pour être la nouvelle tête de gondole de la Grande Ligue ? Steph Curry a sa petite idée.

“Vous pouvez choisir beaucoup de gars parmi les 24 joueurs qui sont là (au All-Star Game, ndlr.), mais quand vous voyez Luka (Doncic), Ant (Anthony Edwards), Shai (Gilgeous-Alexander), ce sont des gars qui sont en train d’entrer dans leur prime mais qui ont déjà un grand palmarès, des gars All-Star, All-NBA. Ils comprennent aussi ce que ça veut dire au niveau des opportunités sur comme en dehors des terrains, et les portes que le basket permet d’ouvrir.”

Pour espérer devenir le visage de la NBA, ça passe d’abord par un succès individuel et collectif sur les parquets. C’est une condition sine qua non, mais pas forcément suffisante. Être le visage de la NBA, c’est aussi être capable de toucher une voire plusieurs générations, et de représenter la Ligue de la meilleure des manières sur comme en dehors des terrains (désolé Ja Morant).

Stephen Curry est plutôt bien placé pour parler de tout ça, lui qui est devenu le visage de la NBA au milieu des années 2010 aux côtés de LeBron James.

Curry a gagné des titres de champion NBA, il a été élu MVP de la Ligue, mais il a surtout révolutionné le jeu en pratiquant un basket qu’on n’avait encore jamais vu auparavant. Cela l’a démarqué de tous les autres, jusqu’à devenir le nouveau modèle de la jeune génération. En clair, il y a eu un avant et un après Curry en NBA. Vous ajoutez également à ça un comportement exemplaire hors des terrains et une popularité qui dépasse largement le cadre de la balle orange, et ça donne un joueur qui a véritablement marqué la Ligue de son empreinte.

Steph Curry sees Luka, Shai and Anthony Edwards as the faces of the league when he, KD and LeBron retire.

(via @VinceGoodwill) pic.twitter.com/V39XXOp1S6

— Legion Hoops (@LegionHoops) February 17, 2024

Luka Doncic, Anthony Edwards ou Shai Gilgeous-Alexander possèdent certaines des mêmes qualités, et ont déjà accompli de belles choses alors qu’ils ont seulement 25 ans ou moins. Mais il y a beaucoup de chemin à parcourir pour marcher dans les pas de Curry, LeBron ou KD. La régularité dans l’excellence n’est pas donnée à tout le monde, et ce n’est pas facile d’assumer continuellement ce statut de leader sur une plateforme aussi grande que celle de la NBA.

__________

Source texte : Media Day All-Star Weekend