Après le Rising Stars de la nuit dernière, place aux traditionnels concours du All-Star Weekend ce samedi (à Indianapolis), avec en cerise sur le gâteau le duel opposant Stephen Curry à Sabrina Ionescu !

Le programme de la nuit :

2h : Skills Challenge

Concours à 3-points

Stephen Curry vs Sabrina Ionescu

Concours de dunks

Le Skills Challenge

La preview complète du Skills Challenge.

Rappel des participants :

Team Top Picks : Paolo Banchero – Anthony Edwards – Victor Wembanyama

Team Pacers : Tyrese Haliburton – Bennedict Mathurin – Myles Turner

Team All-Stars : Scottie Barnes – Tyrese Maxey – Trae Young

Une équipe de All-Stars, une équipe de numéro 1 de draft, et une équipe avec les locaux de l’étape. Le plateau du Skills Challenge est lourd, et ça devrait permettre de lancer la soirée sur d’excellentes bases. On espère surtout que Victor Wembanyama aura plus de réussite qu’au Rising Stars…

The 2024 Kia Skills Challenge participants and teams ⬇️#KiaSkills pic.twitter.com/ziYfTyAhG2

— NBA Communications (@NBAPR) February 8, 2024

Le concours à 3-points

La preview complète du concours à 3-points.

Rappel des participants :

Malik Beasley : 44% à 3-points sur 6,5 tentatives par match

Jalen Brunson : 41% à 3-points sur 6,5 tentatives par match

Tyrese Haliburton : 40% à 3-points sur 7,9 tentatives par match

Damian Lillard : 34% à 3-points sur 8,5 tentatives par match

Lauri Markannen : 40% à 3-points sur 8,0 tentatives par match

Donovan Mitchell : 36% à 3-points sur 9,1 tentatives par match

Karl-Anthony Towns : 43% à 3-points sur 5,1 tentatives par match

Trae Young : 37% à 3-points sur 9,0 tentatives par match

Si les stars ne viennent presque plus au Slam Dunk Contest, elles seront là une nouvelle fois pour le concours à 3-points. On retrouve en effet des grands noms en plus des meilleurs spécialistes de la discipline cette saison. Damian Lillard arrivera-t-il à conserver son titre remporté au All-Star Weekend de Salt Lake City l’an passé ?

Dame ended his final round on FIRE 🔥#Starry3PT x #StateFarmSaturday

📺: Live on TNT pic.twitter.com/rvnSJsvIaK

— NBA (@NBA) February 19, 2023

Stephen Curry vs Sabrina Ionescu

La preview complète de ce duel pas comme les autres.

Le meilleur shooteur de l’histoire de la NBA contre la meilleure shooteuse WNBA. C’est une grande première et ça devrait nous donner un superbe spectacle. Qui du sniper de Golden State ou de la reine de New York va remporter le challenge ?

Steph Curry and Sabrina Ionescu having a little chat 🙌

(via @WNBA)pic.twitter.com/qTVCSdSsTV

— ClutchPoints (@ClutchPoints) February 16, 2024

Le concours de dunks

La preview complète du concours de dunks.

Rappel des participants :

Jaylen Brown (Boston Celtics)

Jacob Toppin (Westchester Knicks, G League)

Mac McClung (Osceola Magic, G League; champion en titre)

Jaime Jaquez Jr. (Miami Heat)

Encore une fois, le plateau du Slam Dunk Contest ne fait pas rêver, mais ce n’est pas pour ça qu’il n’y aura pas de spectacle. Le tenant du titre Mac McClung annonce qu’il tentera de grosses dingueries, Jaime Jaquez Jr. s’était particulièrement illustré dans un concours de dunks au lycée, Jacob Toppin est le frangin de l’ancien vainqueur Obi Toppin, et – miracle – on va voir un All-Star au SDC avec Jaylen Brown.

Mac McClung has some new tricks in his bag. 👀 pic.twitter.com/tggv8wNXsA

— theScore (@theScore) February 17, 2024