NBA Skills Challenge : Victor Wembanyama en équipe avec Paolo Banchero et Anthony Edwards !

WOW ! Shams Charania vient de balancer en avance la composition de l’équipe de Victor Wembanyama pour le NBA Skills Challenge. La Ligue a décidé d’aligner un trio “Numéro 1 de Draft” et Wemby évoluera donc avec Paolo Banchero et Anthony Edwards, les deux premiers des cuvées précédentes. Le BANGER !

Quand la NBA veut nous hyper, elle sait très bien le faire. Victor Wembanyama sera aux côtés de Paolo Banchero et Anthony Edwards pour le NBA Skills Challenge, dans l’équipe qu’on pourrait qualifier de “Premiers de cuvée“. Trois premiers choix de Draft, en 2021, 2022 et 2023, et surtout trois joueurs qui envoient du lourd cette saison, chacun à leur échelle. D’ailleurs, Wembanyama jouera donc avec deux joueurs fraîchement nommés All-Star. La classe.

Oh sh** ! Banchero + Wemby + Ant ensemble au Skills Challenge ?! 😍😍😍😍😍 https://t.co/UJkGfA71xr

Révélée la nuit dernière, l’équipe des Pacers (hôtes du All-Star Weekend) composée de Tyrese Haliburton, Bennedict Mathurin et Myles Turner, n’a qu’à bien se tenir. D’un concours plutôt morose et pas forcément toujours kiffant à regarder, la NBA a réussi a nous filer l’envie irrépressible de nous lever le soir du 17 février… et il reste encore une équipe à découvrir. Rendez-vous à 2h du matin !

