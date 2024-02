NBA Trade Deadline 2024 : la liste de tous les transferts !

Chaque année au mois de février, la NBA Trade Deadline agite l’ensemble de la Ligue avec des transferts qui redistribuent les cartes entre les franchises candidates pour le titre. Et 2024 ne fait pas exception à la règle, bien au contraire. Plusieurs mouvements ont déjà été réalisés et ça devrait encore bouger d’ici le jeudi 8 février à 21h. Alors rien de mieux qu’un papier récapitulatif mis à jour en temps réel pour ne pas perdre le fil et on se donne déjà rendez-vous sur Twitch ce jeudi à partir de 19h pour vivre la fermeture du marché des transferts en direct.

Les grands enjeux de cette NBA Trade Deadline 2024

Mercredi 1er novembre 2023

Direction Clippers : James Harden, P.J. Tucker et Filip Petrusev

Direction Sixers : Marcus Morris, Nicolas Batum, Robert Covington, K.J. Martin, quatre 1er tours de draft et trois 2nd tours de draft

Direction Thunder : pick swap avec les Clippers et du cash

Samedi 30 décembre 2023

Direction Knicks : OG Anunoby, Malachi Flynn et Precious Achiuwa

Direction Raptors : R.J. Barrett, Immanuel Quickley et un 2nd tour de draft 2024

Dimanche 14 janvier 2024

Direction Wizards : Marvin Bagley III, Isaiah Livers et deux 2nd tours de draft

Direction Pistons : Danilo Gallinari et Mike Muscala

Mercredi 17 janvier 2024

Direction Pacers : Pascal Siakam et un 2nd tour de draft

Direction Raptors : Bruce Brown, Jordan Nwora, Kira Lewis, deux 1er tours de draft 2024, un 1er tour de draft 2026

Direction Pelicans : cash

Mardi 23 janvier 2024

Direction Heat : Terry Rozier

Direction Hornets : un 1er tour de draft 2027 et Kyle Lowry

Jeudi 1er février 2024

Direction Rockets : Steven Adams

Direction Grizzlies : Victor Oladipo et trois 2nd tours de draft

Mercredi 7 février 2024

Direction Pistons : Simone Fontecchio

Direction Jazz : Kevin Knox, un 2nd tour de draft, les droits sur Gabriele Procida

Direction Celtics : Xavier Tillman

Direction Grizzlies : deux choix de 2nd tour de draft

