Patrick Beverley passe d’un contender de la Conférence Est à l’autre. Les Philadelphia Sixers ont décidé d’envoyer leur aboyeur aux Milwaukee Bucks contre Cam Payne et un second tour de Draft.

Après les mouvements des Bostons Celtics et des New York Knicks, les Milwaukee Bucks se devaient de réagir et d’envoyer eux aussi un message à leurs concurrents de la Conférence Est. Ils se sont finalement servis chez l’un de leurs rivaux en échangeant, avec les Philadelphia Sixers, Patrick Beverley contre Cam Payne et un second tour de Draft. C’est Adrian Wojnarowski d’ESPN qui a délivré l’information, même si la primeur de la breaking avait été offerte par… Pat Bev lui-même.

BREAKING: @patbev21 to the Milwaukee Bucks

— Pat Bev Pod (@PatBevPod) February 8, 2024

Par ici le détail :

Bucks reçoivent : Patrick Beverley

Sixers reçoivent : Cam Payne et le second tour de Draft 2027 de Milwaukee

Milwaukee manquait cruellement d’impact sur leur banc de touche. Patrick Beverley grâce à sa défense et son intensité répond à ces demandes et devient immédiatement le sixième homme désigné de la franchise. Damian Lillard va pouvoir se reposer en sachant qu’un soldat est là pour faire le relai et gérer le ballon en son absence. Lors d’un de ses podcasts Patrick Beverley avait révélé que Giannis Antetokounmpo lui avait dit qu’il l’appréciait et voulait qu’il vienne à Milwaukee lorsqu’il était chez les Timberwolves, c’est désormais chose faite.

Du côté de Philadelphie, on a sans doute décidé de faire venir un joueur capable d’être plus impactant en attaque en la personne de Cam Payne. Lors de son aventure à Phoenix, le gaucher a prouvé qu’il pouvait faire basculer des matchs de Playoffs, ce qui pourrait être utile à Joel Embiid, Tyrese Maxey et sa bande dans quelques mois. Un second tour de Draft pour faire passer la pilule et rassurer l’égo de Beverley et c’est parti !!!

PatBev a régulièrement déclaré sur son podcast qu’il adorait Philadelphie et souhaitait y rester sur le long terme … dommage. Il pourra toutefois travailler de plus près son imitation de Giannis Antetokounmpo.

Source texte : Adrian Wojnarowski