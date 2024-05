Les Knicks ont réussi à arracher la série face aux Sixers cette nuit à Philadelphie, et sans surprise Jalen Brunson a encore une fois été monstrueux. Le meneur star de New York a terminé avec 41 points et 12 passes, enchaînant ainsi une quatrième perf’ à minimum 39 pions en Playoffs. On n’avait pas vu ça depuis… Michael Jordan.

Jalen Brunson avait pourtant connu un début de série compliqué face à la défense des Sixers. 22 points à 8/26 au tir dans le Game 1, 24 unités à 8/29 dans le Game 2, bref ce n’était pas vraiment le Brunson calibre MVP qu’on avait vu en saison régulière.

Depuis ?

Les 4 derniers matchs de Jalen Brunson ?

On est sur du level all time, tout simplement.

41 points et 12 passes

40 points et 10 passes

47 points et 10 passes

39 points et 13 passes

Le quatrième joueur de L’HISTOIRE DE TOUTE LA NBA à enchaîner 4 matchs de Playoffs à minimum 39…

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) May 3, 2024

Minimum 39 points sur les quatre matchs suivants lors de la série Knicks – Sixers, un exploit qu’on n’avait pas vu en 31 ans. Il faut en effet remonter à 1993 et Michael Jordan pour retrouver un tel enchaînement au scoring, Jojo terrorisant les Suns en Finales NBA avec 42, 44, 55 et 41 points entre le Game 2 et le Game 5 de la série. Depuis, personne d’autre n’était monté aussi haut. Ni LeBron James, ni Kobe Bryant, ni Kevin Durant, ni Stephen Curry, ni Shaquille O’Neal, ni qui vous voulez.

Quand vous êtes mentionné dans la même phrase que Michael Jordan, c’est que vous venez de réaliser quelque chose de spécial.

41 PTS.

12 AST.

History.

Jalen Brunson is the third player in NBA Playoff history to record 40+ points and 10+ assists in a series-clinching win 🗽

— NBA (@NBA) May 3, 2024

Comme si ça ne suffisait pas, Jalen Brunson est aussi devenu seulement le troisième joueur dans l’histoire des Playoffs à sortir une performance en 40 points – 10 passes dans une victoire permettant de boucler la série. On rappelle qu’il a également battu le record des Knicks pour le plus grand nombre de points inscrits dans un match de Playoffs dimanche dernier (47), et qu’il est le seul joueur chez les Knicks à avoir terminé un match de Playoffs en 40 points – 10 passes. Exploit qu’il vient donc d’accomplir… trois fois de suite.

Vous l’avez compris, on est sur une série tout simplement historique de la part de la star des Knicks.

Jalen Brunson in the first round:

35.5 PPG

9.0 APG

Joins Luka Doncic and Russell Westbrook as the only players in NBA history to average those numbers in any playoff series.

— StatMamba (@StatMamba) May 3, 2024

Arrivé à New York en 2022, Jalen Brunson s’est imposé comme le nouveau visage des Knicks et le maire de la ville de New York. Cette série face aux Sixers, sur la grande scène des Playoffs, a prouvé qu’il était bien cette star que la mythique franchise de Manhattan attendait. Il a cartonné comme jamais, il a été décisif dans les moments chauds, il a porté son équipe comme un patron, et surtout les Knicks verront les demi-finales de Conférence Est pour la deuxième année consécutive.

Ce n’était pas arrivé depuis… 2000.

Source stats : The Athletic