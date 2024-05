En s’imposant cette nuit à Philadelphie, les Knicks ont mis fin à une série de premier tour incroyable entre New York et les Sixers. Une série qui restera clairement dans les mémoires. Intensité, rebondissements, matchs serrés, polémiques… il y avait TOUT !

On ne va pas se mentir, on aurait bien aimé voir cette série se jouer sur un septième et ultime match dans le mythique Madison Square Garden ce week-end. On n’est pas fan des Sixers, ni des Knicks, mais on est fan de basket. Et s’il y a bien une série qui méritait un Game 7, c’est celle-là !

One-point series 😳 pic.twitter.com/l72okMS0Ew

— SportsCenter (@SportsCenter) May 3, 2024

Stat incroyable : sur les six matchs de la série, seulement un point sépare les Knicks (650) des Sixers (649). Une stat qui symbolise parfaitement l’exceptionnelle bataille entre ces deux équipes.

Mais cette série, c’était évidemment beaucoup plus que ça.

Prenez deux franchises mythiques de la NBA, séparées de seulement 150 kilomètres. Deux franchises poussées par leurs fans qui rêvent depuis deux décennies de retrouver le sommet de la Conférence Est. Ajoutez-y deux joueurs calibre MVP en Jalen Brunson et Joel Embiid. Avec autour de valeureux soldats et de jeunes stars prêts à tout donner sur le parquet. Bref, le décor était planté et la série pleine de promesses.

Le déroulement de cette dernière l’a fait passer au rang de “Classic”.

Game 1 : victoire Knicks 111-104

Deuce McBride (21 points) prend feu contre toute attente.

Joel Embiid se blesse sur un auto alley-oop de folie, avant de revenir en jeu.

Josh Hart (22 points) fait la diff’ en fin de match en plantant plusieurs banderilles.

Mike Breen on the call for ESPN as Josh Hart and the Knicks sink the Sixers at MSG in Game 1. 🏀🔥🎙️ pic.twitter.com/64taGx3nxB

— Awful Announcing (@awfulannouncing) April 21, 2024

Game 2 : victoire Knicks 104-101

Tyrese Maxey marque 35 points, avec 10 passes et 9 rebonds en étant malade…

… mais perd un ballon crucial en fin de match qui permet aux Knicks d’arracher une victoire improbable.

Les Knicks remontent 5 points en 30 secondes derrière les 3-points de Jalen Brunson et Donte DiVincenzo.

Les Sixers posent réclamation auprès de la NBA pour contester l’arbitrage de la fin de match.

Joel Embiid déclare après la rencontre : “On va gagner la série, on est la meilleure équipe”.

Une des séquences les plus INCROYABLES de toute la saison !! pic.twitter.com/c9IwQiUUDg

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 23, 2024

Game 3 : victoire Sixers 125-114

Joel Embiid, limité par son genou et avec un visage à moitié paralysé, plante 50 points (record en carrière en Playoffs).

Embiid devient aussi l’homme le plus détesté de New York en enchainant les grosses fautes, notamment sur Mitchell Robinson blessé à la cheville.

Tom Thibodeau se plaint du “traitement de faveur” accordé par les arbitres à Joel Embiid.

WHAT A NIGHT FOR JOEL EMBIID 🔥🔥

▪️ 50 PTS (playoff career high)

▪️ 13-19 FGM, 19-21 FTM

▪️ 5 3PM

▪️ 8 REB

▪️ Game 3 W

Embiid becomes the first Sixer to score 50 points in a postseason game since Allen Iverson in 2002-03.#PlayHasNoLimits | @PlayStation pic.twitter.com/JAiOgxBNBu

— NBA (@NBA) April 26, 2024

Game 4 : victoire Knicks 97-92

Jalen Brunson devient officiellement le maire de New York (47 points, 10 passes).

La série atteint des sommets d’intensité, on a l’impression d’être en 1994.

Le Wells Fargo Center se transforme en Madison Square Garden, avec John Starks intenable au premier rang !

Joel Embiid se dit déçu par les fans des Sixers, mais probablement encore plus par sa fin de match.

47 & 10 in a playoff game on the road?

Jalen Brunson is DIFFERENT

(🎥 @Digits3App ) pic.twitter.com/ee7s7PKU9E

— NBACentral (@TheDunkCentral) April 28, 2024

Game 5 : victoire Sixers 112-106

Tyrese Maxey joue le match de sa vie (46 points, 9 passes) pour sauver les Sixers (et Joel Embiid).

Il fait une “Reggie Miller” avec 7 points en 25 secondes pour arracher la prolongation.

Jalen Brunson (40 points) tente tout mais ne peut pas empêcher la climatisation du Madison Square Garden. Il se fait même bâcher par Nico Batum dans le money-time.

Joel Embiid, conspué tout le match, déclare : “J’adore New York”.

Perdant Bojan Bogdanovic sur blessure dans le Game 4, Tom Thibodeau est en roue libre : trois joueurs à plus de 50 minutes de jeu côté Knicks !

Tyrese Maxey's finish in the 4th quarter and OT of Game 5 was UNFORGETTABLE 🔥

Forcing a PIVOTAL Game 6 back in Philly, Sixers look to force Game 7 TONIGHT at 9pm/et on TNT 🍿 pic.twitter.com/gpnMZUwHkW

— NBA (@NBA) May 2, 2024

Game 6 : victoire Knicks 118-115

Les proprios des Sixers rachètent des billets pour tenter d’empêcher l’invasion des fans des Knicks.

+14 pour les Knicks après un quart-temps, +3 pour les Sixers à la mi-temps, c’est déjà la folie.

Joel Embiid (39 points, 13 rebonds) donne tout mais est un peu esseulé, jusqu’aux entrées de… Nico Batum, Cam Payne et Buddy Hield.

Jalen Brunson sort une nouvelle masterclass (41 points, 12 passes).

OG Anunoby lâche un gros poster en fin de match, et Josh Hart plante le tir à 3-points qui tue dans la dernière minute.

Les Knicks finissent par s’imposer 118-115 pour arracher la série.

The way you can hear the Knicks fans when Josh Hart makes the shot. Incredible. pic.twitter.com/9rQ4OdViPg

— Jeff Eisenband (@JeffEisenband) May 3, 2024

Ce n’était peut-être qu’une série de premier tour de Playoffs, mais on avait l’impression de vivre une Finale de Conférence Est combinant l’intensité des années 1990 et le jeu des années 2020.

Une série dont on se souviendra longtemps, très longtemps !

Quelle série.

QUELLE SÉ-RIE !! 👏👏👏

Rarement vu autant d’intensité et d’émotions sur chaque match d’une série. C’était épique, mémorable, clutch, combatif, hardcore, chaud braise et très fort.

On se souviendra longtemps de ce Knicks Sixers 2024…!! 🥹❤️

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) May 3, 2024