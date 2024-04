Battus 104-101 par les Knicks lors du Game 2 à New York, les Sixers ont protesté concernant plusieurs décisions arbitrales en fin de match. Protestation justifiée si l’on en croit le rapport de la Ligue sur l’arbitrage dans les deux dernières minutes de la rencontre.

La NBA admet en effet plusieurs erreurs d’arbitrage, dont trois lors de la folle séquence qui a permis aux Knicks d’arracher la victoire sur un tir à 3-points de Donte DiVincenzo.

The fifth double-bang in Mike Breen history belongs to Donte Divincenzo.

The craziest finish in Knicks history. pic.twitter.com/08bRjE9DU5

— The Strickland (@TheStrickland) April 23, 2024

Première erreur : les arbitres n’ont pas vu le tirage de maillot de Jalen Brunson sur Tyrese Maxey au moment où Kyle Lowry a fait la remise en jeu. Selon le rapport de la NBA, une faute aurait dû être sifflée.

Deuxième erreur : les arbitres n’ont pas sifflé la faute de Josh Hart sur Tyrese Maxey juste après la remise en jeu, faute qui a fait tomber le meneur des Sixers et provoqué un turnover. Selon le rapport de la NBA, Hart est celui qui a provoqué le contact en réduisant l’espace avec Maxey et une faute aurait donc dû être sifflée.

Troisième erreur : les arbitres n’ont pas accordé de temps-mort à Nick Nurse sur la remise en jeu de Kyle Lowry. Selon le rapport de la NBA, le coach des Sixers a bien demandé un temps-mort mais cela est passé inaperçu aux yeux des arbitres, visiblement focalisés sur la remise en jeu.

Le rapport de la NBA indique également que le deuxième temps-mort demandé par Nurse, au moment où Tyrese Maxey perd le ballon, a très justement été refusé puisque les Sixers ne possédaient plus la possession. Une (rare) bonne décision donc.

The NBA Last 2 Minute report finds that Josh Hart did foul Tyrese Maxey on the inbounds pass, leading to New York stealing the ball ahead of their game winning basket. pic.twitter.com/L96QTX49Mh

— Derek Bodner (@DerekBodnerNBA) April 23, 2024

Finally, the NBA finds that Nick Nurse should NOT have been granted a timeout while Tyrese Maxey was on the ground, as Philadelphia did not have possession. pic.twitter.com/TOgEflxJvq

— Derek Bodner (@DerekBodnerNBA) April 23, 2024

Toujours dans les deux dernières minutes, avant la séquence impliquant le turnover de Maxey et le tir de DiVincenzo, une faute de Joel Embiid (sur DiVincenzo) a aussi été oubliée, tout comme une violation de la règle des trois secondes défensives par OG Anunoby. Cela commence à faire beaucoup, et on imagine que la pilule n’est toujours pas passée du côté de Philadelphie…

The Last Two Minute report is out from Sixers-Knicks:

– Anunoby should’ve been called for defensive 3 seconds

– Embiid should’ve been called for a foul on DiVincenzo

– Brunson and Hart both were not called for fouls on Maxey

– Nurse should’ve been granted a timeout

— Tim Bontemps (@TimBontemps) April 23, 2024