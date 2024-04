Sixers – Knicks (92-97) : New York mène 3-1, New York appartient à Jalen Brunson

Cette série entre Knicks et Sixers est folle, ultra disputée. Pour le Game 4, ne mâchons pas nos mots : on a sans doute vu ce soir l’un des meilleurs matchs de la saison. Les Knicks remportent ce match, grâce à un Jalen Brunson de folie (47 points !!!) et une défense de fer en fin de partie. New York mène 3-1 !

Pouah, ce match absolument incroyable ! Déjà, commençons par évoquer, avant l’aspect sportif, l’ambiance. Le Wells Fargo Center de Philadelphie a été tout simplement bouillant, avec des centaines de fans de Knicks venus foutre le bazar en Pennsylvanie. Les Bockers ont parfois, sans doute, pensé qu’ils étaient à domicile tant les encouragements étaient en leur faveur. Le pire ? Joel Embiid hué dans sa propre salle aux lancers ! De quoi mettre tous les acteurs de cette rencontre dans les meilleures dispositions pour faire du sale sur le terrain.

Et bah tiens, du sale… il y en a eu. À commencer par Jalen Brunson, complètement délaissé par la défense des Sixers. De quoi le faire monter très vite en température, 23 points à la mi-temps avec le fort sentiment visuel que le garçon est indéfendable. Joel Embiid est lui aussi présent, et en l’absence de Mitchell Robinson chez les Knicks, Isaiah Harteinstein a bien du mal a contrôler le MVP en titre dans la peinture. Tom Thibodeau n’a pas demandé de doubler le pivot sur les balles au poste bas, Jojo s’amuse. L’intensité est énorme, tous les ballons sont disputés comme si la vie des joueurs en dépendait. La salle gronde son amour pour le sport, vive les Playoffs.

Seul souci dans cette grande soirée de basketball ? La rotation des Sixers. D’abord en tête, les locaux laissent les Knicks revenir à la faveur des changements de Joel Embiid et des autres titulaires. Tyrese Maxey ? Extrêmement bien surveillé par la défense de New York, c’est assez compliqué de sortir du marquage. À la mi-temps, on vit un PUR match de basket, et les 76ers mènent de 2 petits points.

Bien sûr, on n’imaginait pas une telle première partie de spectacle sans une seconde tout aussi brûlante. Jalen Brunson est très fort, trop fort pour les Sixers, et l’intensité augmente encore. Les coups s’échangent, aucune équipe ne fait vraiment le break et nous avons eu le droit à une séquence hallucinante de réussite entre les deux équipes en fin de 3e quart-temps. Joel Embiid encaisse les coups, reste au sol après les contacts… quoi qu’on en dise, la détermination de ce garçon est exceptionnelle et mérite le plus grand respect.

77-76 Knicks, fin du troisième quart.

Donte DiVincenzo, Joel Embiid se répondent à 3-points avec des tirs très difficiles, c’est juste DINGUE. Les fans des Knicks explosent quand Brunson conclut le quart-temps avec un énorme and-one. Il reste 12 minutes, le score est dans un mouchoir de poche, Jalen est à 38 points, ce fou malade.

On en veut, encore et encore et encore ! Aucune équipe n’est meilleure que l’autre, c’est fantastique. Les dernières possessions sont impensables de tension. À 3 minutes de la fin, NY mène de 3 pions et les Sixers font une erreur, laissent écouler les 24 secondes sans parvenir à marquer. La défense des Knicks est très en place, mais l’attaque ne convertit pas : 3 rebonds offensifs de suite, aucune réussite.

KNICKS WIN !!! KNICKS WIN !!!

Match INCROYABLE remporté par New York dans une bataille de folie à Philly : 97-92 !!

New York mène 3-1 DANS LA SÉRIE !

Brunson gagne une faute en duel sur Tobias Harris, ça fait +5. S’enchaînent deux séquences cata, avec deux tirs compliqués, un Joel Embiid coupé du jeu en attaque, puis une énorme erreur défensive du pivot. Il laisse Brunson tout seul, le meneur des Knicks fonce au cercle sans aucun marquage, presque étonné ! Les dernières secondes sont hachées, les Sixers ont une balle pour revenir mais ne convertissent pas. Les Knicks sont très solides, victoire 97-92 au terme d’une partie EX-CE-PTIO-NELLE !

