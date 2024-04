Surclassés par les Wolves lors de leur série du premier tour des Playoffs NBA, les Suns pourraient bien se faire sweeper ce soir. Et le coach Frank Vogel ne devrait pas survivre à cette terrible humiliation.

Moins d’un an après son arrivée à Phoenix en remplacement de Monty Williams, Frank Vogel peut déjà préparer ses valises.

Si l’on en croit Adrian Wojnarowski d’ESPN, le coach des Suns a de grandes chances de se faire virer par son boss Mat Ishbia une fois que Phoenix sera officiellement éliminé par Minnesota. Pour rappel, les Cactus sont menés 3-0 dans la série et il n’y a absolument aucune raison de penser qu’ils peuvent prendre ne serait-ce qu’un match face aux Wolves.

“Le proprio Mat Ishbia n’a pas tardé à faire des changements (dès son arrivée), le job de Frank Vogel est vraiment en péril.”

.@wojespn on Frank Vogel's future with the Phoenix Suns: pic.twitter.com/153lglBJmH

Comme le précise Woj, en plus du résultat c’est la manière qui dérange.

Les Suns ne voient pas le jour face aux Wolves, s’inclinant de minimum 12 points à trois reprises. Dominé dans la plupart des compartiments du jeu, sans inspiration en attaque et à la rue collectivement par rapport aux Loups, Phoenix est loin, très loin d’une équipe capable de jouer le titre NBA. Et ça, pour une franchise qui dépense 190 millions de dollars dont 130 pour le trio Kevin Durant – Devin Booker – Bradley Beal, c’est inacceptable.

Alors bien sûr, comme dans tout fiasco, il n’y a jamais qu’un seul responsable. En plus du coach, on peut parler de la construction du roster, des stars qui passent à côté de leur série, sans oublier les soucis de blessure en cours de saison et même sur ce premier tour de Playoffs (Grayson Allen). Mais comme souvent, le changement le plus “facile” à faire est celui du coach. Encore plus quand la franchise en question n’a quasiment aucune flexibilité pour améliorer le roster.

There is increasing buzz around the league that the Suns will fire Frank Vogel after one season, per @wojespn. pic.twitter.com/fAK1p8HRFJ

Champion NBA avec les Lakers en 2020, Frank Vogel n’avait pas survécu à l’expérience Russell Westbrook à Los Angeles. Il ne devrait pas survivre non plus à l’expérience Big Three à Phoenix. Si Vogel se fait effectivement virer dans les prochains jours, qui serait capable de le remplacer pour faire rayonner les Suns ?

