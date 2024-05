Alors que les principaux NBA Awards de fin de saison ont déjà été dévoilés, on ne connaît pas encore les joueurs qui seront récompensés par une place dans l’une des meilleures équipes de la saison 2023-24. Les All-NBA, All-Rookie et All-Defensive Teams seront annoncées la semaine prochaine.

Les dates à retenir

Lundi 20 mai, 20h heure française

ALL-ROOKIE TEAM : Victor Wembanyama (ROY) et quatre autres joueurs de première année seront désignés dans la meilleure équipe rookie de la saison. Chaque année, la NBA récompense les dix meilleurs rookies au sein de la NBA All-Rookie Team et All-Rookie 2nd Team.

Mardi 21 mai, 20h heure française

ALL-DEFENSIVE TEAM : Rudy Gobert (DPOY) et quatre autres joueurs (dont Wemby probablement) seront désignés dans la meilleure équipe défensive de la saison. Chaque année, la NBA récompense les dix meilleurs défenseurs au sein de la NBA All-Defensive Team et All-Defensive 2nd Team.

Mercredi 22 mai, 20h heure française

ALL-NBA TEAM : Nikola Jokic (MVP) et quatre autres joueurs seront désignés dans la meilleure équipe de la saison. Chaque année, la NBA récompense les quinze meilleurs joueurs au sein de la All-NBA First, Second et Third Team.

En plus de tout ça, le NBA Sportsmanship Award sera annoncé ce jeudi 16 mai à 18h (heure française).

__________

Source texte : NBA

The 2023-24 NBA Sportsmanship Award will be announced this Thursday, May 16.

The 2023-24 All-Rookie, All-Defensive and All-NBA teams will be announced next week.

Schedule ⬇️ pic.twitter.com/Vpv6u1ge2x

— NBA Communications (@NBAPR) May 13, 2024