Alexandre Sarr s’illustre (déjà) au NBA Draft Combine

Présent à Chicago hier pour la NBA Draft Loterie, Alexandre Sarr enchaîne dès aujourd’hui au NBA Draft Combine. Et il n’a pas perdu de temps pour marquer des points aux yeux des différents scouts.

Le NBA Draft Combine est officiellement lancé et c’est l’heure pour les jeunes prospects de montrer tous leurs talents. Ce lundi, les futurs rookies de la NBA participent à des drills individuels ainsi que des scrimmages. Des mesures sont également prises pour mieux cerner leur profil physique (taille, envergure, détente…), sans oublier les différents entretiens avec plusieurs dirigeants d’équipes NBA.

Dans le lot, il y a Alexandre Sarr, l’intérieur français qui fait partie des favoris pour être sélectionné au premier choix de la Draft NBA 2024. Et visiblement il se débrouille plutôt pas mal.

À titre de comparaison, c’est quasiment du Bam Adebayo en terme de détente. Propre.

Alexandre Sarr a notamment impressionné à travers sa détente, qui a été mesurée à 94 centimètres. Il se retrouve actuellement deuxième parmi les pivots dans cet exercice, derrière Yves Missi.

Sarr a aussi donné un aperçu de son potentiel de shooteur, potentiel qui pourrait faire exploser son plafond. L’intérieur français a enchaîné quelques ficelles et semblait particulièrement relax au moment de dégainer.

De bon augure pour la suite !

Quelques highlights d’Alexandre Sarr au Draft Combine

Not often we’ve gotten to see potential #1 overall picks drilling at the combine. Buying into Alex Sarr at 1 means buying the shooting. Not the smoothest delivery—shotmaking diversity may be more compelling than basic catch-shoot stroke. pic.twitter.com/IZz7FaDSAY

— Jonathan Wasserman (@NBADraftWass) May 13, 2024

Source texte : ESPN