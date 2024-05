NBA Draft Combine : les mensurations officielles de Bronny James

Le NBA Draft Combine a officiellement débuté ce lundi, et l’ensemble des prospects de la Draft NBA 2024 sont testés à la loupe. Parmi eux, Bronny James, le fiston de LeBron.

On l’a appris au cours de la journée : Bronny James a reçu le feu vert des médecins pour jouer en NBA, et compte garder son nom à la Draft 2024. Cela signifie qu’il participe cette semaine au NBA Draft Combine (grand rendez-vous pré-Draft), où son profil physique est évalué. Taille, poids, envergure… voici les mensurations officielles de Bronny.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par TrashTalk (@trashtalk.co)

1m87 (sans chaussures) pour 95 kilos et 2m01 d’envergure.

Point de vue taille, c’est moins grand que ce qu’on pouvait attendre, Bronny étant habituellement listé à 1m93. Six centimètres de moins, c’est clairement pas anodin et ce n’est pas ça qui boostera la cote du fiston James. Niveau poids par contre, c’est du costaud. On n’est pas trop surpris sachant que Bronny est déjà bien tanké pour son âge, comme quoi les gênes ça joue hein. 2m d’envergure, c’est rien de révolutionnaire mais très correct pour un joueur d’1m87.

Les mensurations officielles de Bronny James :

1m87

95 kilos

201 centimètres d’envergure

Donovan Mitchell avec des plus petit bras, ou Damian Lillard.

(Je parle que de corps hein, évidemment) pic.twitter.com/tIxOb6qoz4

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) May 13, 2024

Pour beaucoup, Bronny James n’a pas encore le niveau pour pouvoir évoluer en NBA, et les premiers retours du NBA Draft Combine ne sont pas là pour faire changer l’avis des scouts qui doutent de son niveau et potentiel. Mais le fils de LeBron veut profiter de cette semaine à Chicago pour prouver qu’il vaut mieux que ce qu’il a pu montrer au cours de sa saison NCAA à USC, après son accident cardiaque. Comment ? En faisant notamment étalage de ses capacités défensives, athlétiques, et de son QI basket lors des scrimmages.

Rosters for the NBA Draft Combine scrimmages. Quite a few projected 2nd rounders have declined to participate.

Good opportunity for Justin Edwards, Jamal Shead, Nikola Djurisic, Bronny James, AJ Johnson, Trentyn Flowers, Jaylen Wells, Payton Sandfort and more to help themselves pic.twitter.com/ZXx4L5vtvr

— Jonathan Givony (@DraftExpress) May 13, 2024