Sous contrat jusqu’en 2025 avec les Lakers, LeBron James peut néanmoins y mettre un terme dès cet été, lui qui possède une player option sur la saison prochaine. Va-t-il l’utiliser pour jouer avec son fils Bronny, quitte à sacrifier des millions de dollars ?

LeBron l’a dit et répété ces dernières années : il veut jouer avec Bronny en NBA.

Théoriquement, cela sera possible à partir de la saison prochaine. Comme indiqué juste au-dessus, le King peut devenir agent libre cet été pour signer dans une autre franchise que les Lakers. Dans le même temps, Bronny James pourrait intégrer la NBA à travers la Draft 2024. Vous voyez l’alignement de planètes ?

Selon l’insider Marc Stein, des dirigeants d’au moins deux franchises pensent que LeBron envisagerait de signer chez eux si Bronny est dans l’effectif. Même si ça signifie faire une croix sur 51 millions de dollars.

Alors, vraie possibilité ou rêve illusoire de la part des dirigeants en question ?

À l’heure de ces lignes, LeBron James reste mystérieux sur sa décision d’activer ou non sa player option cet été. Il n’a en effet donné aucune indication, lui qui a été interrogé sur le sujet en amont de la trade deadline. Tout est possible donc mais pas facile de l’imaginer faire une croix sur 51 millions de dollars – et la ville de Los Angeles – à l’âge de 39 ans.

Ensuite, on ne sait pas non plus si Bronny James va se présenter à la Draft NBA 2024. On imagine que c’est le plan mais rien n’est officiel pour le moment, et on rappelle que le fiston James a vu son ascension être ralentie par un arrêt cardiaque en juillet 2023.

Tout ça pour dire qu’il y a pas mal d’étapes à franchir avant une potentielle association LeBron – Bronny.

Maintenant, on a aussi appris avec LeBron qu’aucun scénario ne doit jamais être écarté.

Alors que les Lakers sont dans le ventre mou de la Conférence Ouest et qu’ils n’ont pas bougé à la trade deadline, le King pourrait s’impatienter jusqu’à quitter la Cité des Anges pour rejoindre Bronny ailleurs, surtout si le projet sportif est tentant. Et puis bon, sur le plan financier, on rappelle que LeBron est milliardaire. Donc s’il y a bien un joueur qui peut se permettre de sacrifier des millions, c’est lui.

Allez, on se donne rendez-vous cet été avec un peu plus de concret… et potentiellement une association LeBron x Bronny.

