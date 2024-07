Bronny James va signer un contrat garanti sur plusieurs années avec les Lakers

Après avoir été sélectionné à la 55e place de la Draft 2024, Bronny James n’était toujours pas garanti de jouer en NBA, car les joueurs choisis au 2nd tour de la Draft n’ont pas automatiquement de contrat. Les Lakers ont donc décidé de lui offrir un contrat pour plusieurs années… ce qui signifie que Bronny jouera bien avec LeBron James la saison prochaine !

Papa et fiston ensemble, pour la première fois dans l’histoire de la NBA. Il ne restait que des détails contractuels pour finaliser cette association inédite, voilà que Shams Charania indique que c’est chose faite. La durée du contrat n’est pas divulguée.

Bronny James plans to sign a multiyear guaranteed rookie contract with the Los Angeles Lakers, sources tell @TheAthletic @Stadium. The No. 55 pick in the 2024 NBA Draft starts his NBA career on the Lakers roster. pic.twitter.com/dRTgWxbGuO

— Shams Charania (@ShamsCharania) July 2, 2024

Ce contrat semble sceller définitivement le fait que LeBron James et Bronny James partageront le même ballon la saison prochaine, chez les Lakers. Une première pour la NBA, qui ne manquera pas d’en faire l’une des attractions majeures du début de la régulière 2024-25. Pour les détails du contrat (qui ne tarderont pas à être dévoilés) rendez-vous bien sûr ici.

Source : Shams Charania