Cette nuit Moussa Diabaté a joué comme si la peinture lui appartenait : 13 points, 15 rebonds, 4 passes, 4 contres en 35 minutes, face aux Clippers… l’équipe qui l’a drafté. Les Hornets ont longtemps fait douter les Clippers, avant de céder dans le money time (117-109).

Moussa Diabaté, c’est ce genre de joueur qui n’a pas besoin d’un système pour exister : il existe par l’énergie et l’intensité qu’il met dès qu’il foule le parquet. En 35 minutes, il termine à 13 points à 6/10 au tir, 15 rebonds (5 offensifs), 4 passes, 1 interception et 4 contres et surtout cette capacité à accepter le boulot de l’ombre, celui qu’on ne voit pas toujours dans les highlights, mais ça te donne une vraie valeur NBA. Et évidemment, comment ne pas parler du contexte de la rencontre : en face, c’est la franchise qui l’a drafté.

Pour rappel, Moussa Diabaté a été drafté en 43e position en 2022 par les Clippers et a d’abord vécu la vie que beaucoup de jeunes connaissent : un contrat two-way accompagné de beaucoup d’allers-retours en G League avec les Ontario Clippers, et des apparitions NBA au compte-gouttes quand l’effectif avait besoin de sang neuf dans la raquette (22 matchs sur sa saison rookie, minutes irrégulières).

Hier soir l’intérieur français a répondu avec une soirée où il a été partout.

MOUSSA. 🇫🇷

face aux Clippers

13 POINTS

15 REBONDS

4 PASSES

4 CONTRES

Les Hornets s’inclinent 109-117 pic.twitter.com/TrDfGqd2tB

— NBA France (@NBAFRANCE) January 13, 2026

Le match, lui, a longtemps été accroché. Charlotte passe devant 100-99 en début de 4e quart, et pendant quelques minutes tu te dis que les Hornets peuvent vraiment repartir avec la victoire. Sauf que les Clippers ont appuyé, fort, très fort : un 15-1 en mode rouleau compresseur, des gros tirs, et l’écart qui se crée d’un coup. Kawhi Leonard termine à 35 points, James Harden en met 32 avec 10 passes, et au passage il grimpe au 9e rang des meilleurs scoreurs de l’histoire. Pendant que L.A. sécurise la win, Diabaté peut au moins repartir avec une certitude : son impact, lui, n’était pas négociable.

Et sa déclaration après la rencontre résume parfaitement ce que le frenchie tente d’apporter sur le parquet chaque soir :

« À la fin de la journée, c’est toujours un plaisir de jouer un match de basket. J’aborde chaque match de la même manière : je donne tout ce que j’ai, et on voit ensuite où ça nous mène. »

🎙️ Moussa Diabate: « It’s always fun to play a basketball game at the end of the day. I treat every game the same way, give everything I have, and go from there. »

« Obviously, it’s even more fun, gives it a little boost when you play your former team that drafted you, for sure. » pic.twitter.com/cx1GfRvaKd

— r/CharlotteHornets (@HornetsReddit) January 13, 2026

Il en profite également pour partager son supplément de motivation de la soirée :

« Evidemment c’est encore plus motivant de jouer contre son ancienne équipe, ça donne un coup de boost«

Les Hornets sont petit à petit entrain de construire leur avenir, avenir dans lequel Moussa Diabaté semble s’inscrire, notamment après sa série de performances récentes.