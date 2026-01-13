Sur le papier les Lakers affichent un bilan solide (23-14) mais dans les faits, la dynamique est bien moins glamour : 3 défaites de suite, 7 revers sur les 11 derniers matchs. Sur la période, les Lakers patinent en attaque sans Austin Reaves, Luka Doncic est esseulé… et la défense est aux abonnés absents.

Parce que oui, les chiffres ne sont pas là pour faire joli : sur les 10 derniers matchs, Los Angeles tourne à 112,4 d’Offensive Rating (8e de NBA) pour 118,1 de Defensive Rating (23e de NBA).

La défaite face aux Kings hier soir en est un bel exemple. Même quand Luka Doncic sort le grand numéro avec 42 points, 8 passes, 7 rebonds et 4 interceptions les Lakers repartent avec une défaite 124-112.

Luka Doncic tonight:

42 points

8 assists

7 rebounds

4 steals

16/25

The Lakers have now lost 3 STRAIGHT games. pic.twitter.com/a2B0pdsu1y

— Legion Hoops (@LegionHoops) January 13, 2026

Los Angeles finit à 8/36 de loin (22,2%), pendant que Sacramento se transforment en torches humaines avec 17/26 du parking (65,4%). Dans ces conditions, si tu ne resserres pas les vis en défense… la rencontre se transforme rapidement en course poursuite où tu passes ton temps à espérer une panne d’essence chez l’adversaire… qui n’arrive jamais.

Et c’est là que l’absence d’Austin Reaves fait mal. Sans lui, l’attaque perd une couche de spontanéité : ça devient plus rigide, plus lisible, et les défenses peuvent appuyer là où ça fait mal. De ce fait, beaucoup de possessions se terminent par des tirs difficiles, et dès que l’adresse s’éteint, tout s’enraye.

LeBron James apporte également sa production aux côtés de Luka Doncic, sur ses 10 derniers matchs le King tourne à 25,3 points, 5,2 rebonds et 6 passes de moyenne. Cependant, la création n’est pas toujours la même d’un soir à l’autre car LeBron est soigneusement surveillé physiquement (pied/sciatique) par les Lakers.

Mais la vraie urgence, elle est dans la raquette. Les Kings shootent à 58,5% au global trouvent des tirs ouverts, et Malik Monk sort du banc en mode chalumeau (7/9 à 3-points). Dans ces conditions et sans personne pour éteindre l’incendie, tout devient plus compliqué.

Pour résumer la situation simplement du côté d’Hollywood : sans Reaves, l’attaque perd en liant, et Luka se retrouve à devoir fabriquer une grosse partie des solutions. Sauf que si, en plus, tu n’as pas une défense capable de te donner des stops pour respirer, tu joues en apnée. Les Lakers ont encore le bilan pour rester en haut (pour l’instant), mais pour retrouver de la stabilité, il leur faut vite deux choses : du relais offensif autour de Doncic et un vrai minimum de contrôle défensif.

Avec la trade deadline qui approche (5 février) les Lakers vont-ils tenter un ou des moves ? A l’heure actuelle cela semble plus que nécessaire si les Angelinos souhaite passer plus d’un tour en avril.

