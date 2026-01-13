28597 points, un peu plus de la moitié du total de LeBron James, mais tout de même la neuvième meilleure marque de tous les temps en NBA. James Harden a dépassé Shaquille O’Neal cette nuit et a posé encore un peu plus fort sa patte gauche dans les livres d’histoire de la Grande Ligue.

Cette nuit, James Harden a inscrit 32 points accompagnés de 10 passes décisives pour permettre à son équipe de battre les Charlotte Hornets. Une performance dans la lignée de ses précédentes, ce qui explique grandement les 10 victoires des Clippers lors de leurs 12 derniers matchs.

Surtout, ce total de points l’a aidé à devenir le neuvième meilleur scoreur de tous les temps. Avec 28597 unités, le barbu dépasses Shaquille O’Neal et est désormais en chasse (lointaine) de Wilt Chamberlain.

James Harden entre dans le TOP 9 ! 🔥

Meilleurs scoreurs all time :

8) Wilt Chamberlain – 31 419 points

9) James Harden – 28 597 points

10) Shaquille O’Neal – 28 596 points pic.twitter.com/xySJBGYe3h

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) January 13, 2026

Pour rattraper le pivot mythique des années 60, il manque près de 3000 points à la patte gauche des Clippers, soit environ deux saisons avec un bon volume au scoring. James Harden a 36 ans, mais il est encore tellement à l’aise en attaque que cet exploit paraît parfaitement réalisable.

D’accord il n’a pas de bague et de nombreux défauts, notamment en défense, mais l’ancien patron des Houston Rockets est une légende vivante de NBA et l’un des meilleurs attaquants de tous les temps.