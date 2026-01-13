Résumé NBA de la nuit : Pascal Siakam climatise les Celtics

Le 13 janv. 2026 à 08:40 par Robin Wolff

Six matchs cette nuit en NBA et l’un d’entre-eux a été plus serré que les autres. Pascal Siakam a offert une troisième victoire consécutive aux Indiana Pacers grâce à un game-winner à six secondes de la fin face aux Boston Celtics.

Les résultats de la nuit

Cavaliers – Jazz : 112-123 (stats)

: 112-123 (stats) Pacers – Celtics : 98-96 (stats)

– Celtics : 98-96 (stats) Raptors – Sixers : 102-115 (stats)

: 102-115 (stats) Mavericks – Nets : 113-105 (stats)

– Nets : 113-105 (stats) Kings – Lakers : 124-112 (stats)

– Lakers : 124-112 (stats) Clippers – Hornets : 117-109 (stats)

Ce qu’il faut retenir :

Keyontae George pourrait prétendre au statut de All-Star si son équipe remportait plus de matchs. 32 points et 9 passes décisives dans la belle victoire face aux Cavaliers.

Après un mois sans gagner de match, les Pacers en enchaînent trois avec des shoots plus clutchs les uns que les autres. Cette nuit, c’est Pascal Siakam qui a terminé les Celtics.

Kyle Lowry a reçu une belle ovation à Toronto et en plus est reparti avec la victoire. Tyrese Maxey a porté les Sixers grâce à ses 33 points.

Malgré la nouvelle blessure d’Anthony Davis, les Dallas Mavericks ont réussi à se défaire des Brooklyn Nets. Cooper Flagg a été énorme avec 27 points, 5 rebonds et 5 passes décisives.

Troisième défaite consécutive pour les Los Angeles Lakers et, cette fois, contre les voisins de Sacramento. Comme un symbole, ce sont les anciens de la maison, Russell Westbrook et Malik Monk qui ont porté l’estocade. Luka Doncic a été exceptionnel, mais trop seul : 42 points, 7 rebonds et 8 passes décisives.

35 points pour Kawhi Leonard, 32 points et 10 passes décisives pour James Harden et ça fait 10 victoires en 12 matchs pour les Clippers qui se replacent dans la Conférence Ouest.

Le highlight de la nuit :

PASCAL SIAKAM HITS THE FLOATER TO GIVE INDY THE WIN 🚨

3 straight wins for the Pacers! pic.twitter.com/3JqfrwJMmV

— NBA (@NBA) January 13, 2026

Les classements NBA :

JUSTE ICI !