La nuit des Français en NBA : Maxime Raynaud, impactant face aux Lakers
Le 13 janv. 2026 à 08:26 par Robin Wolff
Peu de joueurs français étaient sur les parquets cette nuit et parmi eux, Maxime Raynaud disputait un duel californien face aux Los Angeles Lakers. Avec 11 points, il a apporté son impact dans la victoire des siens.
Les résultats de la nuit
- Cavaliers – Jazz : 112-123 (stats)
- Pacers – Celtics : 98-96 (stats)
- Raptors – Sixers : 102-115 (stats)
- Mavericks – Nets : 113-105 (stats)
- Kings – Lakers : 124-112 (stats)
- Clippers – Hornets : 117-109 (stats)
Nolan Traoré
Nouveau match compliqué au tir pour le rookie des Nets qui a néanmoins su trouver d’autres solutions pour se montrer. 6 points et 6 passes décisives pour lui, face aux Mavericks, accompagnés d’un rebond et d’une interception à 3/9 au tir et 0/4 de loin.
Maxime Raynaud
Pas le plus grand match de sa jeune carrière, mais le rookie des Kings a participé à la victoire des siens face aux rivaux Lakers. 11 points, 4 rebonds et 1 passe décisive à 5/8 au tir et 1/2 à 3-points.
go to work, rook!
@xfinity | Vote Kings for All-Star: https://t.co/dbBnMqDZx8 pic.twitter.com/VbDtxLS9mx
— Sacramento Kings (@SacramentoKings) January 13, 2026
Nicolas Batum
Le vétéran parfait ! Nicolas Batum a joué 22 minutes dans la victoire des Clippers face aux Hornets pour 7 points, 2 rebonds, 2 passes décisives et 2 interceptions à 2/2 au tir, 2/2 de loin et 1/2 aux lancers francs. Oui, il y a beaucoup de 2 dans cette ligne statistique.
Moussa Diabaté
Le pivot des Hornets voulait montrer à son ancienne équipe qu’ils avaient fait une erreur en le laissant partir. Mission réussie avec un gros double-double : 13 points, 15 rebonds (dont 5 offensifs), 4 passes décisives, 4 contres et 1 interception à 6/10 au tir et 1/2 aux lancers francs.
🎙️ Moussa Diabate: « It’s always fun to play a basketball game at the end of the day. I treat every game the same way, give everything I have, and go from there. »
« Obviously, it’s even more fun, gives it a little boost when you play your former team that drafted you, for sure. » pic.twitter.com/cx1GfRvaKd
— r/CharlotteHornets (@HornetsReddit) January 13, 2026
Le programme de ce soir :
- 1h30 : Heat – Suns
- 2h : Rockets – Bulls
- 2h : Bucks – Wolves (Joan Beringer, Rudy Gobert est suspendu)
- 2h : Pelicans – Nuggets
- 2h : Thunder (Ousmane Dieng) – Spurs (Victor Wembanyama)
- 4h30 : Lakers – Hawks (Zaccharie Risacher)
- 5h : Warriors – Blazers (Sidy Cissoko, Rayan Rupert)