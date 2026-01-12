Programme NBA : les Sixers ont une revanche à prendre sur les Raptors
Le 12 janv. 2026 à 18:56 par Nicolas Meichel
Six matchs sont au programme NBA de la nuit : on aura droit notamment à un nouveau combat entre les Raptors et les Sixers, quelques heures seulement après leur grosse confrontation d’hier.
Le programme NBA du soir
- 1h : Cavaliers – Jazz
- 1h30 : Pacers – Celtics
- 1h30 : Raptors – Sixers
- 2h30 : Mavericks – Nets
- 4h : Kings – Lakers
- 4h30 : Clippers – Hornets
L’affiche à ne pas rater : Raptors – Sixers
Dimanche soir, Toronto a arraché un succès face aux Sixers à la dernière seconde, porté notamment par un énorme Scottie Barnes. Ce dernier – 31 points, 7 rebonds et 8 passes – a marqué le lancer-franc de la victoire avant de manquer volontairement le second, crucifiant ainsi Philadelphie. Les 38 points de Tyrese Maxey en face n’ont pas suffi.
Les Sixers peuvent-ils prendre leur revanche après le scénario cruel d’hier ? Seulement 1,5 match sépare les deux équipes au classement de l’Est, avec Toronto (4e) qui devance tout juste Philadelphie (5e).
Les Français en lice
- Nolan Traoré (Nets) sur le parquet des Mavs.
- Moussa Diabaté et Tidjane Salaün (Hornets) chez Nicolas Batum (Clippers).
- Maxime Raynaud (Kings) face à LeBron, Doncic et Cie.