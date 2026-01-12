Programme NBA : les Sixers ont une revanche à prendre sur les Raptors

Six matchs sont au programme NBA de la nuit : on aura droit notamment à un nouveau combat entre les Raptors et les Sixers, quelques heures seulement après leur grosse confrontation d’hier.

Le programme NBA du soir

1h : Cavaliers – Jazz

1h30 : Pacers – Celtics

1h30 : Raptors – Sixers

2h30 : Mavericks – Nets

4h : Kings – Lakers

4h30 : Clippers – Hornets

L’affiche à ne pas rater : Raptors – Sixers

Dimanche soir, Toronto a arraché un succès face aux Sixers à la dernière seconde, porté notamment par un énorme Scottie Barnes. Ce dernier – 31 points, 7 rebonds et 8 passes – a marqué le lancer-franc de la victoire avant de manquer volontairement le second, crucifiant ainsi Philadelphie. Les 38 points de Tyrese Maxey en face n’ont pas suffi.

Les Sixers peuvent-ils prendre leur revanche après le scénario cruel d’hier ? Seulement 1,5 match sépare les deux équipes au classement de l’Est, avec Toronto (4e) qui devance tout juste Philadelphie (5e).

Les Français en lice

Nolan Traoré (Nets) sur le parquet des Mavs.

Moussa Diabaté et Tidjane Salaün (Hornets) chez Nicolas Batum (Clippers).

Maxime Raynaud (Kings) face à LeBron, Doncic et Cie.

L’injury report pour les matchs de ce soir, c’est juste ici