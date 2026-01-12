Lundi reste le meilleur jour de la semaine, il est donc l’heure de faire le point sur celle de nos Tricolores. Entre Victor Wembanyama, Rudy Gobert et Alex Sarr, les raquettes de la Grande Ligue ont encore parlé français. C’est l’heure du récap de la semaine en mode bleu-blanc-rouge !

# Victor Wembanyama (San Antonio Spurs)

Victor Wembanyama a livré une nouvelle grosse semaine, toujours sous restriction de minutes : 96 points en 4 matchs (24 de moyenne) en 24,5 minutes, avec un gros passage sur la ligne (23/26 aux lancers) et un impact défensif constant (8 contres, 6 interceptions). Même quand l’adresse varie (31/70 au tir, 7/22 de loin), il compense avec le reste : 32 rebonds sur la semaine, et des séquences qui changent un match (coucou Boston).

Néanmoins, la semaine s’est terminée avec une défaite frustrante à Minnesota, où Wemby a été perturbé par l’impact physique de la défense des Wolves (notamment Julius Randle) en fin de match.

Le match de Victor face aux Wolves cette nuit ! 👽

29 POINTS

7 REBONDS

1 AST, 3 STL

8/18 FG

10/10 FT

De retour dans le 5 de départ, les Spurs s’inclinent d’un petit point à Minneapolis (103-104) pic.twitter.com/dvxHLqJE7W

— NBA France (@NBAFRANCE) January 12, 2026

Les stats de Victor Wembanyama cette saison en NBA : 24,3 points à 52,5% au tir dont 36,5% du parking, 84,1% aux lancers, 11,7 rebonds, 3,4 passes, 0,8 steal, 2,9 contres en 29,8 minutes.

# Alexandre Sarr (Washington Wizards)

Alex Sarr a signé une semaine très solide et très complète, avec une vraie constance des deux côtés du terrain. Sur 4 matchs, il empile 71 points (17,8 de moyenne) à 25/48 au tir (3/10 de loin) et surtout une grosse agressivité dans la raquette (18/22 aux lancers). Le match vitrine, c’est contre Orlando : 23 points, 5 contres, activité partout et présence dissuasive dans la raquette. L’impact défensif reste là : 10 contres sur la semaine, avec en bonus 9 passes pour montrer qu’il ne fait pas que finir les actions.

Alex Sarr 23 PTS, 8 REB, 4 BLK (7/14 FG, 7/7 FT) pic.twitter.com/AJnchqAPdu

— Brett Usher (@UsherNBA) January 7, 2026

En dehors de ses performances sur le terrain, l’information de la semaine reste l‘arrivée de Trae Young, qui risque de lui être grandement bénéfique.

Wizards vs Magic : 23 points à 7/14 au tir dont 2/5 du parking, 7/7 aux lancers, 7 rebonds, 2 passes, 1 interception, 5 contres en 30 minutes

Wizards @ Sixers : 15 points à 6/8 au tir dont 1/1 de loin, 2/2 aux lancers, 7 rebonds, 3 passes, 2 interceptions et 1 contre en 26 minutes

Wizards vs Pelicans : 14 points à 5/11 au tir dont 0/2 de loin, 4/8 aux lancers, 1 rebond, 3 passes et 1 contre en 25 minutes

Wizards @ Suns : 19 points à 7/15 au tir dont 0/2, 5/5 aux lancers, 1 passe, 1 interception et 3 contres en 27 minutes

Les stats d’Alex Sarr cette saison en NBA : 17,4 points à 50,4 % au tir dont 36,6 % du parking, 67,6 % aux lancers, 7,8 rebonds, 3,0 passes, 0,8 steals et 2,3 contres en 28,4 minutes.

# Rudy Gobert (Minnesota Timberwolves)

Rudy Gobert a encore livré une semaine de métronome au rebond, avec 55 prises sur 4 matchs (13,8 de moyenne) et une présence défensive bien visible (8 stocks entre contres et interceptions). De quoi recevoir les louanges d’Erik Spoelstra. Offensivement, c’est un peu le yo-yo : deux sorties ultra propres pour lancer la série (5/5 puis 5/5 au tir) puis une fin de semaine beaucoup plus discrète, surtout contre les Spurs (2 points à 1/4) malgré 14 rebonds et 3 passes. Bien que ce ne soit pas ce qu’on attend de lui en priorité.

Wolves vs Heat : 13 points à 5/5 au tir et 3/3 aux lancers, 16 rebonds, 1 passe et 2 contres en 32 minutes

Wolves vs Cavaliers : 11 points à 5/5 au tir et 1/3 aux lancers, 13 rebonds, 3 passes et 2 interceptions en 36 minutes

Wolves @ Cavaliers : 8 points à 4/6 au tir, 12 rebonds, 2 passes, 1 interception et 3 contres en 31 minutes

Wolves vs Spurs : 2 points à 1/4 au tir, 0/2 aux lancers, 14 rebonds, 3 passes, 1 interception et 1 contre en 28 minutes

Les stats de Rudy Gobert cette saison en NBA : 11 points à 71,7% au tir et 52,8% aux lancers, 11,4 rebonds, 1,8 passe, 0,6 interception et 1,7 contre en 21,7 minutes.

# Zaccharie Risacher (Atlanta Hawks)

Zaccharie Risacher n’a joué que deux matchs cette semaine, mais il a fait du bruit : 41 points au total, avec un gros coup de chaud derrière l’arc (9/14 à 3-points). À Toronto, c’est propre et efficace (16 points en 22 minutes, 4 passes), puis il explose contre New Orleans avec 25 points et surtout un 7/9 du parking, en ajoutant 8 rebonds. Deux DNP derrière pour une gêne au genou.

105 eFG% on jumpers for Risacher in the W. Just an absurd shooting performance. pic.twitter.com/Dzc9p9BM4d

— ALL NBA Podcast (@ALLCITY_NBA) January 8, 2026

Hawks @ Raptors : 16 points à 7/11 au tir dont 2/5 de loin, 4 rebonds, 4 passes et 1 interception en 22 minutes

Hawks vs Pelicans : 25 points à 8/13 au tir dont 7/9 de loin, 2/4 aux lancers, 8 rebonds et 1 contre en 33 minutes

Hawks @ Nuggets : DNP

Hawks @ Warriors : DNP

Les stats de Zaccharie Risacher cette saison en NBA : 11,2 points à 46,2 % au tir dont 30,2 % du parking, ~71 % aux lancers, 3,3 rebonds, 1,5 passe, 1 steal et 0,6 contre en 24,1 minutes.

# Bilal Coulibaly (Washington Wizards)

Bilal Coulibaly a encore sorti une semaine bien dense, surtout grâce à son activité défensive. Sur 4 matchs, il tourne à 13 points de moyenne avec des lignes complètes (rebonds, passes), mais le highlight c’est clairement le match contre le Magic de Paolo Banchero : 14 points, 8 rebonds, 3 passes… et 5 interceptions en 34 minutes, le genre de feuille qui résume son impact. L’adresse reste un peu irrégulière (gros match à Philly avec 18 points, puis plus discret contre New Orleans), mais il compense en étant partout : 10 passes sur la semaine, plusieurs “stocks”, et une vraie capacité à peser même sans être la première option.

Tout comme son compatriote Alex Sarr, Bilal va également grandement bénéficier de l’arrivée de Trae Young.

Ahah Bilal Coulibaly qui travaille son handshake avec Trae Young, y’a du boulot mais ça va venir 😅😅pic.twitter.com/LoA28KvTGd

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) January 10, 2026

Wizards vs Magic : 14 points à 4/8 au tir dont 1/3 de loin, 5/6 aux lancers, 8 rebonds, 3 passes et 5 interceptions en 34 minutes

Wizards @ Sixers : 18 points à 7/14 au tir dont 2/5 du parking, 2/2 aux lancers, 1 rebond et 2 passes en 28 minutes

Wizards vs Pelicans : 8 points à 2/6 au tir, 1/2 du parking, 3/6 aux lancers, 5 rebonds, 4 passes, 1 interception et 1 contre en 29 minutes

Wizards @ Suns : 12 points à 4/10 au tir dont 2/5 de loin, 2/2 aux lancers, 4 passes, 1 passe, 2 interceptions et 1 contre en 28 minutes

Les stats de Bilal Coulibaly cette saison en NBA : 10,4 points à 38,9% au tir dont 27,3% du parking, 76,2% aux lancers, 4,8 rebonds, 2,6 passes, 1,5 steal et 1 contre en 27,3 minutes.

# Moussa Diabaté (Charlotte Hornets)

Moussa Diabaté a empilé une semaine XXL au rebond, et Charlotte a clairement profité de son moteur. Sur 4 matchs, le Français tourne à 8,8 points et 9,5 rebonds, avec une vraie présence dans la peinture (gros highlight à OKC : 12 rebonds dont 6 offensifs, et 5 passes pour montrer qu’il ne fait pas que poser des écrans). L’adresse est propre (11/17 au tir sur la semaine), et il ajoute régulièrement des actions défensives (au total 2 interceptions et 5 contres contre Toronto). Pas toujours flashy au scoring, mais une activité constante et une utilité qui ressort match après match.

Hornets @ Thunder : 9 points à 4/5 au tir, 1/2 aux lancers, 12 rebonds (6 offensifs), 5 passes en 28 minutes

Hornets vs Raptors : 6 points à 2/4 au tir, 2/2 aux lancers, 11 rebonds, 1 passe, 2 interceptions et 2 contres en 30 minutes

Hornets vs Pacers : 10 points à 2/5 au tir, 6/8 aux lancers, 5 rebonds 1 passe et 1 contre en 35 minutes

Hornets @ Jazz : 10 points à 3/3 au tir, 4/7 aux lancers, 10 rebonds, 1 passe et 2 contres en 24 minutes

Les stats de Moussa Diabaté cette saison en NBA : 8,3 points à 63,6% au tir et 66,4% aux lancers, 8,4 rebonds, 1,3 passe, 0,9 steal et 1 contre en 23 minutes.

# Nicolas Batum (Los Angeles Clippers)

Nicolas Batum a eu une semaine très discrète au scoring, dans un rôle d’appoint où tout dépend surtout de l’adresse derrière l’arc. Il plante 6 points contre Golden State (2/4 de loin), puis traverse une soirée compliquée au Madison Square Garden (1/5 à 3-points) avant de remettre quelques tirs à Brooklyn (5 points, 2/3).

Une semaine calme pour Batman avec un impact qui se mesure plus dans les petites choses… mais ce ne sont pas toujours des choses qui se voient sur la feuille de match.

Clippers vs Warriors : 6 points à 2/4 du parking, 3 rebonds, 1 passe et 1 interception en 23 minutes

Clippers @ Knicks : 3 points à 1/5 du parking, 1 rebond, 1 passe, 1 interception et 1 contre en 18 minutes

Clippers @ Nets : 5 points à 2/3 au tir dont 1/2 du parking, 2 rebonds et 1 passe en 22 minutes

Clippers @ Pistons : 1 rebond et 1 interception en 14 minutes

Les stats de Nicolas Batum cette saison en NBA : 4,9 points à 39,6% au tir dont 40,1% du parking, 86,2% aux lancers, 2,8 rebonds, 0,8 passe, 0,9 steal et 0,4 contre en 21 minutes.

# Guerschon Yabusele (New York Knicks)

Guerschon Yabusele a eu une semaine encore difficile. Elle démarre par une soirée compliquée à l’image de son équipe (défaite de 31 points face aux Pistons), mais enchaîne avec une belle sortie face aux Clippers de Nicolas Batum. Enfin, il termine la semaine par deux DNP, légèrement blessé au quadriceps.

Guerschon aurait notamment été rendu disponible par les Knicks dans les discussions de transfert.

Knicks @ Pistons : 0 point à 0/2 au tir dont 0/1 de loin, 3 rebonds et 2 passes en 8 minutes

Knicks vs Clippers : 8 points à 3/6 au tir dont 2/2 du parking et 2 rebonds en 13 minutes

Knicks @ Suns : DNP

Knicks @ Blazers : DNP

Les stats de Guerschon Yabusele cette saison en NBA : 2,9 points à 38,7% au tir dont 30,1% du parking, 60,0% aux lancers, 2,1 rebonds, 0,4 passe, 0,1 steal et 0,2 contre en 9,4 minutes.

# Tidjane Salaün (Charlotte Hornets)

Tidjane Salaün a eu une semaine plutôt discrète, avec un temps de jeu limité et une adresse extérieure qui ne décolle pas. Sur 4 matchs, il gratte quand même des rebonds à chaque sortie (6 en 12 minutes à OKC, puis encore 6 contre Toronto), signe que l’activité est là même sans beaucoup toucher la balle. Offensivement, c’est plus compliqué : peu de volume, pas mal de tirs de loin qui ne tombent pas (1/2, 0/3, 1/4), et des lignes qui restent modestes. En clair, une semaine où il existe surtout par l’énergie et le rebond, en attendant des soirs plus propres au tir pour vraiment peser.

Hornets @ Thunder : 6 rebonds en 12 minutes

Hornets vs Raptors : 4 points à 1/4 au tir dont 1/2 du parking, 1/2 aux lancers et 6 rebonds en 20 minutes

Hornets vs Pacers : 4 points à 2/5 au tir dont 0/3 de loin, 2 rebonds et 1 passe en 13 minutes

Hornets @ Jazz : 5 points à 2/6 au tir dont 1/4 du parking, 5 rebonds et 2 passes en 12 minutes

Les stats de Tidjane Salaün cette saison en NBA : 7,4 points à 51,8% au tir dont 46,2% du parking, 70,1% aux lancers, 3,3 rebonds, 0,9 passe, 0,5 steal et 0,3 contre en 16,5 minutes.

# Noah Penda (Orlando Magic)

Penda a rendu une semaine ultra active, surtout côté rebond et défense, avec un vrai volume de minutes (30,8 de moyenne, dont 37 contre les Pelicans). Sur 4 matchs, ça fait 37 points, 28 rebonds, mais surtout une feuille de hustle player : 7 interceptions et 5 contres, avec un gros match à Brooklyn au rebond (11 prises dont 5 offensives) et 2 contres. L’adresse globale est encore irrégulière (13/33 au tir), mais il compense avec une belle réussite de loin (6/13) et un impact constant dans les petites choses. Seul vrai point noir : les lancers (5/10) qui peuvent vite plomber une ligne sinon bien remplie.

A noter également : Noah Penda a eu droit à deux titularisations cette semaine. C’est ce qu’on veut Noah !

Magic @ Wizards : 10 points à 4/7 au tir dont 1/3 de loin, 1/4 aux lancers, 4 rebonds, 2 passes, 4 interceptions et 1 contre en 26 minutes

Magic @ Nets : 13 points à 5/15 au tir dont 3/5 de loin, 0/1 aux lancers, 11 rebonds (5 offensifs), 1 passe, 1 interception et 2 contres en 31 minutes

Magic vs Sixers : 5 points à 2/5 au tir dont 0/2 de loin, 1/1 aux lancers, 7 rebonds, 1 passe, 1 interception et 2 contres en 29 minutes

Magic vs Pelicans : 9 points à 2/6 au tir dont 2/3 du parking, 3/4 aux lancers, 6 rebonds, 2 passes et 1 interception en 37 minutes

Les stats de Noah Penda cette saison en NBA : 4,3 points à 44,8% au tir dont 43,1% du parking, 61,5% aux lancers, 4 rebonds, 1,2 passe, 0,3 steal et 0,3 contre en 11,4 minutes.

# Nolan Traoré (Brooklyn Nets)

Nolan Traoré a eu une semaine assez compliquée à l’adresse, mais avec un vrai signal positif dans la création. Sur 3 matchs, il ne met “que” 15 points, et ça coince surtout à Memphis (2/9 dont 0/5 de loin), dans une série où l’efficacité est irrégulière. En revanche, il distribue : 11 passes au total, dont 6 en 19 minutes contre les Grizzlies, preuve qu’il peut organiser et faire jouer les autres même quand le tir ne tombe pas. Une semaine plus intéressante dans le playmaking que dans le scoring, en gros.

Nets vs Magic : 6 points à 2/5 du parking, 3 rebonds, 2 passes, 1 interception et 1 contre en 20 minutes

Nets vs Clippers : 5 points à 2/7 au tir dont 1/1 du parking, 2 rebonds et 3 passes en 21 minutes

Nets @ Grizzlies : 4 points à 2/9 au tir dont 0/5 de loin et 6 passes en 19 minutes

Les stats de Nolan Traoré cette saison en NBA : 4,3 points à 32,1% au tir dont 28,2% du parking, 77,8% aux lancers, 1,1 rebond, 2,4 passes, 0,4 steal et 0,3 contre en 15,9 minutes.

# Ousmane Dieng (Oklahoma City Thunder)

Victime d’une élongation au mollet droit, Ousmane Dieng a fait son retour en douceur : 3 points en sept minutes pour le Frenchie. Le temps de jeu devrait augmenter dans les jours à venir, mais pour sa seule sortie de la semaine, Ousmane a été bon en peu de temps.

Thunder vs Hornets : DNP

Thunder vs Jazz : DNP

Thunder @ Grizzlies : 3 points à 1/1 du parking et 1 passe en 7 minutes

Thunder @ Heat : DNP

Les stats d’Ousmane Dieng cette saison en NBA : 3,9 points à 41,8% au tir dont 39,3% du parking, 100% aux lancers, 1,7 rebond et 0,9 passe 0,1 interception et 0,3 contre en 12,6 minutes

# Rayan Rupert (Portland Trail Blazers)

Semaine compliquée pour Rayan Rupert, surtout au scoring, avec une adresse qui ne lui a jamais vraiment souri. Dans ce contexte, il s’accroche en faisant ce qu’il peut : quelques rebonds, des passes, et deux interceptions sur la semaine. Mais globalement, ça reste une semaine offensive à oublier.

Blazers vs Jazz : 4 points à 2/5 dont 0/2 de loin, 2 rebonds et 1 passe en 18 minutes

Blazers vs Rockets : 0 point à 0/2 au tir dont 0/1 de loin, 3 rebonds, 1 passe et 1 interception en 17 minutes

Blazers vs Rockets : 0 point à 0/4 au tir dont 0/2 du parking, 2/4 aux lancers, 1 rebond, 2 passes et 1 interception en 19 minutes

Blazers vs Knicks : 1 point à 1/2 aux lancers, 2 rebonds et 1 passe en 10 minutes

Les stats de Rayan Rupert cette saison en NBA : 2,2 points à 33,7% au tir dont 25% du parking, 50% aux lancers, 1,7 rebond, 0,6 passe, 0,3 interception et 0,1 contre en 10,6 minutes.

# Pacôme Dadiet (New York Knicks)

Pacôme Dadiet fait des allers-retours avec la G League mais sa progression ne semble pas suffisante aux yeux de Mike Brown pour que des minutes lui soient accordées. Le tacticien des Knicks lui a donné 5 minutes de temps de jeu sur la semaine. Pac’ s’est même retrouvé dans des rumeurs de transferts au cours des dernières heures.

Knicks @ Pistons : 2 points à 2/2 aux lancers, 2 rebonds, 2 passes et 1 interception en 4 minutes

Knicks vs Clippers : 1 rebond en 1 minute

Knicks @ Suns : DNP

Knicks @ Blazers : DNP

Les stats de Pacôme Dadiet cette saison en NBA : 0,4 point à 12,5% au tir dont 0% du parking, 100% aux lancers, 0,8 rebond, 0,4 passe, 0,1 interception et 0 contre en 3,1 minutes.

# Sidy Cissoko (Portland Trail Blazers)

Semaine assez flashy pour le Blazer français, capable du très chaud… et d’un trou d’air entre deux. Il claque d’abord 14 points contre le Jazz avec un joli 4/5 du parking, puis retombe à zéro au scoring sur le premier match face à Houston. Mais il repart aussitôt sur un gros coup de chaud : 13 points sans rater un tir (4/4, 2/2 à 3-points + 3/3 aux lancers), avec 3 interceptions pour mettre du chaos dans les lignes de passe. Contre New York, c’est plus discret (5 points), mais la semaine reste positive : adresse longue distance solide (7/13), de l’activité (au moins 6 interceptions sur la série) et une vraie capacité à impacter même sans volume énorme.

Blazers vs Jazz : 14 points à 5/8 au tir dont 4/5 de loin, 2 passes, 2 interceptions et 1 contre en 25 minutes

Blazers vs Rockets : 0 points à 0/3 dont 0/2 de loin, 2 rebonds, 1 passe et 1 interception en 16 minutes

Blazers vs Rockets : 13 points à 4/4 au tir dont 2/2 du parking, 3/3 aux lancers, 1 rebond, 1 passe et 3 interceptions en 22 minutes

Blazers vs Knicks : 5 points à 2/6 au tir dont 1/4 du parking, 2 rebonds, et 3 passes en 27 minutes

Les stats de Sidy Cissoko cette saison en NBA : 6,1 points à 39,4% au tir dont 33,6% du parking, 72,3% aux lancers, 2,1 rebonds, 1,6 passe, 0,7 interception et 0,3 contre en 20,7 minutes.

# Joan Beringer (Minnesota Timberwolves)

Semaine éclair, au sens littéral : 6 minutes jouées sur 4 matchs, et pourtant 12 points au total avec un 6/7 au tir. Deux apparitions express où tout rentre (6 points en 4 minutes contre Miami, puis 6 points en 2 minutes à Cleveland), une interception en bonus… puis deux DNP, preuve que les débuts de carrière en NBA sont faites d’opportunités parfois aléatoires.

Wolves vs Heat : 6 points à 3/4 au tir et 2 rebonds en 4 minutes

Wolves vs Cavaliers : DNP

Wolves @ Cavaliers : 6 points à 3/3 au tir, 2 rebonds et 1 interception en 2 minutes

Wolves vs Spurs : DNP

Les stats de Joan Beringer cette saison en NBA : 2,1 points à 70% au tir et 66,7% aux lancers, 1,5 rebond, 0 passe, 0,1 interception et 0,4 contre en 4,3 minutes.

# Noa Essengue (Chicago Bulls)

Noa Essengue s’est lourdement blessé à l’épaule et ne rejouera pas cette saison…

Les stats de Noa Essengue cette saison en NBA : 0,5 interception en 3 minutes

# Maxime Raynaud (Sacramento Kings)

Maxime Raynaud continue d’enchaîner les semaines ultra solides dans la raquette californienne, avec du volume et une efficacité qui saute aux yeux. Sur 3 matchs, il tourne à 11,3 points et 8,3 rebonds, surtout avec une adresse très propre (16/23 au tir, plus 4/4 aux lancers). Le match référence, c’est Dallas : 14 points, 9 rebonds en 34 minutes, puis il reste constant à Golden State (8 points, 7 rebonds, 2 contres) et contre Houston (12 points, 9 rebonds en 20 minutes). Pas besoin de forcer : il pèse au rebond, finit bien près du cercle, et s’installe comme une valeur sûre quand Sacramento a besoin de présence intérieure. Maxime Raynaud as a starter: 👑12.9 PTS

👑8.9 REB

👑1.3 AST

👑0.5 STL

👑0.7 BLK

👑60.2 TS% Most RPG by a rookie when starting🔥 pic.twitter.com/MXalUmE6PY — KingsMuse (@kings_muse) January 11, 2026

Kings vs Mavericks : 14 points à 6/7 au tir, 2/2 aux lancers, 9 rebonds, 1 passe et 1 interception en 34 minutes

Kings @ Warriors : 8 points à 4/6 au tir dont 0/1 de loin, 7 rebonds, 2 passes et 2 contres en 26 minutes

Kings vs Rockets : 12 points à 6/10 au tir, 9 rebonds et 1 passe en 20 minutes

Les stats de Maxime Raynaud cette saison en NBA : 10,5 points à 55,9% au tir dont 30,4% du parking, 71,9% aux lancers, 6,5 rebonds, 1,1 passe, 0,4 interception et 0,5 contre en 23,3 minutes.

# Mohamed Diawara (New York Knicks)

La semaine est bien plus calme que la précédente pour Mo’ Diawara. L’ailier français n’a disposé que de 12 minutes sur la semaine et n’a pas inscrit le moindre point. Une semaine à l’image de la forme de son équipe : très mitigée. Mais pas de panique pour autant, les opportunités reviendront pour Diawara.

Knicks @ Pistons : 0 points à 0/1 du parking en 5 minutes

Knicks vs Clippers : 0 points à 0/1 du parking en 1 minute

Knicks @ Suns : 4 minutes de jeu

Knicks @ Blazers : 1 rebond en 2 minutes

Les stats de Mohamed Diawara cette saison en NBA : 1,8 point à 40% au tir dont 40% du parking, 25% aux lancers, 0,9 rebond, 0,5 passe, 0,3 interception et 0,1 contre en 5,1 minutes.