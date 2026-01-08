Trae Young aux Wizards : Bilal Coulibaly et Alex Sarr déjà gagnants ?

Trae Young est officiellement le nouveau meneur des Washington Wizards depuis cette nuit. Sur le papier, c’est un virage assez inattendu pour la franchise de la capitale qui vit au rythme de la reconstruction… mais côté français, difficile de ne pas voir tout de suite les opportunités.

Pour Alex Sarr, l’équation est simple : un meneur comme Trae Young apporte des points faciles. Le nouveau meneur de la capitale sort d’une saison à 11,6 passes de moyenne (meilleur passeur de NBA) et affiche 8,9 passes cette saison, avec un scoring qui fait beaucoup de dégâts tant la raquette et à mi-distance (floaters, drives, pull-ups) que derrière l’arc. Il attire les aides, déforme les défenses, et met son pivot dans de bonnes conditions.

Le duo Young–Sarr sur pick-and-roll peut faire très mal, parce que le français est bien plus dangereux en mouvement et en espace qu’en duel de puissance sous le cercle, et Trae est l’un des meilleurs pour servir au cercle (lobs notamment). Alex Sarr peut également envoyer des bombes du parking, ce qui permettra des possibilités supplémentaires à la création pour son meneur.

Trae Young’s lefty dime is a thing of beauty 🤩

📲 Catch all the games and highlights on NBA League Pass 👉 https://t.co/Yjf8R0DJsq#TrueToAtlanta pic.twitter.com/9tjqtaMoDw

— NBA Australia (@NBA_AU) November 22, 2023

Un autre point interéssant, c’est la défense. L’intérieur tricolore est le meilleur contreur de la ligue cette saison (2,4 contres par match). Autrement dit : si Young se fait cibler, Washington parie sur un dernier rideau capable d’effacer, surtout dans le money time.

Alex Sarr 23 PTS, 8 REB, 4 BLK (7/14 FG, 7/7 FT) pic.twitter.com/AJnchqAPdu

— Brett Usher (@UsherNBA) January 7, 2026

Pour Bilal Coulibaly, l’intérêt est tout aussi concret : moins de création forcée. Quand Bilal doit se fabriquer des points seul, c’est plus dur. Avec Trae, il peut vivre sur des actions simples : cuts, finitions en une action, du catch & shoot simple quand la défense sur-réagit sur le porteur car spoiler : Bilal ne sera pas la cible numéro du scouting report adverse. Un changement qui devrait donc faciliter la vie du français et lui retirer de la pression.

Bilal Coulibaly return game highlights:

16p-8r-4a-1s-3b vs Thunder pic.twitter.com/tfkoIBHFhe

— riley ｼ (@rileyr_) October 31, 2025

En défense Bilal Coulibaly continuera d’être envoyé en mission sur le meilleur extérieur adverse et pourra permettre d’aider à « cacher » Trae Young, qui n’est pas connu pour sa défense.

Pour l’heure, Trae Young se remet doucement de sa blessure et sera certainement ménagé par les Wizards, mais côté français les bénéfices potentiels semblent immédiats : un jeu plus simple, plus de situations de qualité, et des responsabilités plus nettes. Du moins sur le papier, nous verrons ce que répondra la réalité du parquet.

Source : The Athletic