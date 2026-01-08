Trae Young aux Wizards : analyse et projection – Apéro TrashTalk
Le 08 janv. 2026 à 18:50 par Hisham Grégoire
Il s’est fait attendre mais nous tenons le premier gros trade de la saison ! Quatrième apéro en quatre jours, dans lequel on décortique le transfert de Trae Young entre les Wizards et les Hawks.
Trae Young et les Hawks s’est terminé ! Le meneur de 27 ans quitte la franchise qui l’a drafté et dans laquelle il évoluait depuis sa draft en 2018. Quel avenir pour les Hawks sans lui ? Quel avenir pour les Wizards avec lui ? Faut qu’on en parle !
Tags : Atlanta Hawks, Trae Young, washington wizards