Trae Young aux Wizards : analyse et projection – Apéro TrashTalk

Il s’est fait attendre mais nous tenons le premier gros trade de la saison ! Quatrième apéro en quatre jours, dans lequel on décortique le transfert de Trae Young entre les Wizards et les Hawks.

La chaîne préférée de ta chaîne préférée

Trae Young et les Hawks s’est terminé ! Le meneur de 27 ans quitte la franchise qui l’a drafté et dans laquelle il évoluait depuis sa draft en 2018. Quel avenir pour les Hawks sans lui ? Quel avenir pour les Wizards avec lui ? Faut qu’on en parle !