Mitch Johnson : « Victor Wembanyama ne jouera pas 40 minutes avant un moment »

En conférence de presse d’après-match, Mitch Johnson (coach des Spurs) a indiqué que le retour à pleine puissance de Victor Wembanyama n’était absolument pas sur la table. L’Alien va encore devoir passer plusieurs échelons avant de voir sa restriction de minutes levée.

C’est un motif de frustration certain pour les fans, encore plus pour nous autres français. Victor Wembanyama en retour progressif, avec des temps de jeu limités pour ne pas provoquer de rechute dans sa blessure au genou.

Depuis qu’il est de nouveau opérationnel, Wemby joue autour de la vingtaine de minutes par match. Pour ne pas provoquer de rechute physique, mais aussi pour le conserver en état de forme optimal pour la suite de la saison. Mitch Johnson est d’ailleurs formel à ce sujet.

« Victor Wembanyama ne jouera pas 40 minutes avant un moment » – Mitch Johnson

Avant la partie, le coach s’est plus longuement expliqué sur sa manière de voir les choses concernant la star des Spurs.

« Je veux qu’il joue de manière naturelle en termes de temps de jeu. Je ne veux pas qu’il soit sur le banc tout un quart-temps. Ce n’est pas respectueux pour lui, ni pour ses coéquipiers. Je comprends les divers avis à propos de cela, mais je pense faire ce qu’il y a de mieux pour lui et pour les Spurs, et c’est mon métier de prendre ce type de décision. »

Il faudra donc attendre encore un moment avant de voir Wemby à fond, et le bilan actuel des Spurs (26-11), qui ne courent pas désespérément après les victoires (on s’entend, il n’y a pas du tout d’urgence en lien avec les objectifs sportifs) est d’augure à laisser la situation se développer en prenant tout le temps nécessaire.

Victor Wembanyama will be on a minutes restriction off the bench again tonight, per Mitch Johnson.

When asked about whether or not he goes back after these games to review how those Victor minutes were distributed, Johnson had this to say: pic.twitter.com/PsB7DDDQJv

— Matthew Tynan (@Matthew_Tynan) January 8, 2026