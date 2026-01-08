Les Wizards avec Trae Young, c’est quoi le plan ?

Si le départ de Trae Young d’Atlanta n’est pas vraiment une surprise, sa nouvelle destination – les Wizards – n’était pas forcément celle qu’on imaginait en premier. Les Wizards version Ice Trae, c’est quoi le plan ?

Sur le papier, on a d’un côté une franchise des Wizards en reconstruction, qui n’a remporté que 33 matchs sur les deux dernières saisons et qui est une nouvelle fois dans les bas-fonds de l’Est (10 victoires – 26 défaites, 14e) malgré quelques progrès récents. Washington accumule des jeunes talents (Alex Sarr, Kyshawn George, Bilal Coulibaly, Tre Johnson, Bub Carrington), sans pour autant avoir une véritable pierre angulaire dans son projet.

De l’autre, on a un meneur de 27 ans qui a été quatre fois All-Star et une fois All-NBA dans sa carrière, avec des stats de 26 points et 10 passes. Trae Young a prouvé à Atlanta qu’il pouvait être le chef d’orchestre d’une attaque performante, malgré de très grosses limites défensives. On rappelle aussi qu’Ice Trae (potentiel agent libre 2026) est à la recherche d’une grosse extension de contrat, lui qui possède une player option de 49 millions de dollars sur la saison prochaine.

Alors concrètement, c’est quoi la vision ?

« Trae Young voulait rejoindre Washington, il pense qu’il peut être le point d’ancrage de la reconstruction des Wizards » a déclaré l’insider Shams Charania. « C’est une franchise qui a l’habitude de drafter haut, et qui cherche à franchir un cap. Les dirigeants des Wizards pensent que Trae Young est la clé pour franchir ce cap, dans leur vision long terme. Ils veulent construire avec Trae Young, ils ont plein de jeunes joueurs talentueux, et auront 46 millions de dollars de cap space (cet été). » – Shams Charania

Parmi les dirigeants actuels des Wizards, il y a un certain Travis Schlenk, qui avait recruté Trae Young chez les Hawks en 2018 et qui a sans doute favorisé les retrouvailles.

Schlenk connaît peut-être mieux que quiconque les qualités et les défauts d’Ice Trae, et était le témoin privilégié du très beau parcours des Hawks en Playoffs 2021 (Finales de Conférence Est). Si les Hawks n’ont jamais confirmé ensuite, Trae Young a montré qu’il pouvait porter une équipe sur ses épaules et monter le plafond de cette dernière.

Avant de pouvoir viser plus haut, comme le play-in tournament voire les Playoffs, les Wizards ont encore pas mal de chemin à parcourir, pas mal d’étapes à franchir. Mais désormais ils possèdent un meneur qui connaît le chemin. Une star établie, capable de remettre Washington sur la carte NBA et par la même occasion de remplir un peu la Capital One Arena, qui sonne bien creux depuis plusieurs saisons.

27e attaque de la Ligue cette saison (110,3 points marqués pour 100 possessions), Washington avait clairement besoin d’un playmaker à la mène, playmaker qui pourrait permettre aux jeunots autour de progresser plus rapidement. Certes, Ice Trae aura beaucoup la gonfle dans les mains, mais il fait aussi partie des meilleurs joueurs NBA pour offrir des paniers faciles. Le pivot français Alex Sarr, notamment, pourrait profiter des caviars pour enchaîner les finitions près du cercle.

Wizards young squad:

Tre — 19 years old

Bub — 20 years old

Alex — 20 years old

Bilal — 21 years old

Kyshawn — 22 years old

Trae — Young pic.twitter.com/n8nmMR8FBO

— StatMuse (@statmuse) January 8, 2026

Le plan à Washington, au 8 janvier 2026, est donc d’apporter via Trae Young un coup de boost au projet reconstruction de la franchise. Qu’est-ce que ça veut dire sur le plus long terme ? Cela reste à voir.

Il faudra notamment surveiller la manière avec laquelle Young et les Wizards géreront les négociations pour une extension de contrat. Washington possède la flexibilité financière (80 à 90 millions de cap space avant le transfert d’hier) pour prolonger Ice Trae à un montant qui lui convienne, ce qui explique peut-être aussi l’attrait du meneur vers l’équipe de la capitale.

On rappelle aussi que les Wizards sont toujours en position de recevoir un nouveau prospect ++ à la Draft 2026 (à condition d’être dans le Top 8 à la Loterie, sinon le pick va aux Knicks), eux qui possèdent le quatrième pire bilan NBA à l’heure de ces lignes. Dans une cuvée hyper prometteuse, cela peut aussi déterminer certaines choses pour l’avenir.

Les prochaines semaines nous donneront un premier aperçu de ces Wizards version Trae Young, qu’on espère voir sortir de l’infirmerie assez rapidement. De quoi recevoir des premiers éléments sur la manière dont le projet de Washington peut évoluer ces prochaines années.