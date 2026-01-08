Interrogé sur le départ de Trae Young à la fin du match des Hawks, Zaccharie Risacher a expliqué qu’il n’était pas frustré par son départ.

Trae Young était jusqu’à hier soir un coéquipier de Zaccharie Risacher chez les Hawks. Il ne l’est plus ce jeudi, mais reste un ami et l’une des figures fortes du début de carrière en NBA pour le français. Ce qui explique les propos du tricolore, qui voit d’un bon oeil le fait que Young s’ouvre à une autre opportunité sportive.

« C’est mon gars, c’est mon frère. C’est l’une des premières personnes que j’ai rencontré dans cette franchise, et depuis le jour 1, il m’a toujours épaulé. Je veux le meilleur pour lui, et s’il est content, je suis content pour lui aussi. »

Sans Trae Young, et avec un CJ McCollum en fin de contrat, Zaccharie Risacher pourrait connaître une deuxième partie de saison avec plus d’opportunités. Plus de temps de jeu, et surtout un volume de tir plus important. De quoi le remettre en confiance après une première partie de saison compliquée sur le plan individuel, et des rumeurs de transfert qui n’ont pas été d’augure à renforcer le capital psychologique.

Zaccharie Risacher on what Trae has meant to him:

“He’s my guy, that’s my brother. That was one of the first people I met in this organization, and from day 1, he always had my back.

“I want what’s best for him. If he’s happy, I’m always happy for him.” pic.twitter.com/JhY2FwLDdx

— Malik Brown (@_MalikATL) January 8, 2026