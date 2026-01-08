Trae Young transféré, les Hawks visent désormais Anthony Davis !

Les Hawks ont officiellement tourné la page Trae Young cette nuit, et pourraient continuer à être actifs sur le marché des transferts : Anthony Davis est dans le viseur !

La rumeur d’AD aux Hawks ne date pas d’hier, mais elle vient de gagner en crédibilité.

Selon l’insider Shams Charania (ESPN), la flexibilité financière obtenue via le transfert de Trae Young pourrait ouvrir la porte à une future arrivée de Davis à Atlanta.

Pour rappel, Trae Young pesait 46 millions de dollars cette saison, avec une player option de 49 millions sur l’année prochaine. Atlanta avait clairement indiqué ces derniers jours qu’associer Davis à Young n’était pas tenable pour des raisons salariales (100 millions de dollars à deux).

En envoyant Ice Trae à Washington, les Hawks n’ont plus aucun joueur au-dessus des 31 millions de salaire annuel, et ne sont pas menacés par la luxury tax. Ils ont récupéré en échange le contrat expirant de C.J. McCollum (30 millions de dollars) avec Corey Kispert en prime. Certes, la contrepartie en tant que telle ne fait pas rêver pour un meneur quadruple All-Star, mais ça donne des options intéressantes à Atlanta :

Réutiliser le contrat de McCollum dans un gros transfert

Profiter du contrat expirant de McCollum pour libérer 30 millions cet été

Libérer 60 millions au total cet été avec la fin de contrat de Kristaps Porzingis

Ou alors monter un package autour de Porzingis et Luke Kennard (41 millions de contrat expirant)

C’est ainsi qu’on en revient à Anthony Davis.

AD pèse 54 millions de dollars cette saison et souhaite obtenir une grosse extension de contrat, lui qui peut potentiellement devenir agent libre en 2027. D’après les dernières rumeurs, le camp du joueur pense que les Mavs ne lui offriront pas l’extension qu’il recherche, d’où la volonté de trouver une nouvelle équipe prête à le payer. Atlanta semble en faire partie, et Davis serait intéressé pour rejoindre les Hawks.

Anthony Davis (20 points, 11 rebonds, 2 contres de moyenne) apporterait immédiatement un point d’ancrage dans la raquette des Faucons, notamment défensif, qui pourrait permettre au groupe actuel de franchir un cap dans la Conférence Est. Aux côtés de la jeune star Jalen Johnson, qui est au cœur d’un noyau prometteur sur les extérieurs, le cinq d’Atlanta aurait de la gueule.