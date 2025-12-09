Anthony Davis (Mavericks) sur les tablettes de Detroit, Atlanta et Toronto

Anthony Davis n’est plus une certitude à Dallas, loin de là. Le pivot demande des éclaircissements et trois équipes de l’Est – Detroit, Atlanta, Toronto – se tiennent prêtes à bondir si la situation bascule.

Anthony Davis devait représenter la pierre angulaire défensive du projet Mavericks, un vétéran champion capable de structurer la raquette, d’assumer un leadership intérieur et de tenir l’équipe dans les soirées compliquées. Mais à l’approche de la trade deadline, la situation n’a plus rien de figé.

L’insider d’ESPN, Shams Charania, explique que Dallas écoute désormais les propositions de transfert. Et forcément, dès que Dallas ne ferme plus la porte, plusieurs franchises passent en mode repérage.

Trois équipes de l’Est sont clairement citées : Detroit, Atlanta et Toronto. Les Pistons pourraient ajouter un intérieur All-Star capable d’encadrer leur jeunesse, les Hawks cherchent une pièce majeure pour stabiliser leur nouvelle ère (sans Trae Young ?), et Toronto n’a jamais hésité à se positionner quand une star peut changer une dynamique en un claquement de doigts.

Point commun entre ces trois franchises : elles réalisent un bon voire très bon début de saison, et veulent être ambitieuses dans une Conférence Est plus ouverte que jamais.

Avec un intérieur comme Davis qui est champion, élite défensivement et capable d’impacter une série, le marché risque bien de s’emballer d’ici au 5 février. La deadline a trouvé l’un de ses dossiers chauds.