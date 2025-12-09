En attendant le retour de Victor Wembanyama, les Spurs ont pu compter pour la première fois cette nuit sur leur trio d’arrières De’Aaron Fox – Stephon Castle – Dylan Harper. Une première victorieuse, symbolisée par le game-winner d’Harper.

« Le trio est effrayant, c’était comme un petit avant-goût des choses à venir. »

Ces mots sont signés Dylan Harper, juste après avoir marqué le panier de la victoire et 22 points sur la tête des Pelicans. L’arrière rookie a volé la vedette à Derik Queen et à ses coéquipiers de San Antonio, mais c’est bien le collectif qu’il a souhaité mettre en avant.

Pour la première fois, après s’être relayés à l’infirmerie en ce début de saison, Harper, Stephon Castle et De’Aaron Fox ont joué un match NBA ensemble sous le maillot des Spurs. Alors certes, les trois n’étaient pas sur le terrain en même temps (deux max), mais ils ont montré un aperçu de ce qu’ils pouvaient accomplir en tant que trio : 54 points, 12 rebonds et 18 passes au total, avec aucun des trois arrières qui ne dépasse les 30 minutes de jeu.

« On se fait tous confiance avec la balle » a déclaré Harper. « Il n’y a pas d’ego entre nous trois. Chacun veut voir les deux autres réussir. Si c’est mon jour, ils me donneront la balle. Si c’est le jour de Steph, on lui donnera la balle. Si c’est le jour de Fox, on lui donnera la balle. On va garder cette mentalité pour atteindre notre objectif commun : gagner. »

Dylan Harper on his go-ahead bucket. His career high 22 pts, and teaming with Fox and Castle for the first time. Kid’s got ice in his veins. pic.twitter.com/3e78gQgD80

— Don Harris (@DonHarris4) December 9, 2025

Alors bien sûr, le trio reste un work in progress.: bien se trouver, avoir le bon équilibre, ne pas se marcher dessus, créer de vrais automatismes, tout cela prendra forcément un peu de temps. Mais Stephon Castle est confiant.

« Ça ne devrait pas être trop difficile. Nous avons un excellent QI basket à nous trois, il suffit donc de trouver l’espace sur le terrain où nous pouvons tous évoluer. Ça devrait être assez simple. »

Avant le début de la saison, on se demandait s’il n’y avait pas un arrière de trop dans le backcourt des Spurs, et si le trio était vraiment complémentaire au vu des limites des trois joueurs au niveau du shoot extérieur. Mais ces dernières semaines, chacun a participé – à sa manière – au très bon début de campagne de San Antonio.

De’Aaron Fox a porté les Spurs sans Victor Wembanyama, pendant que l’infirmerie était remplie. Dylan Harper a rapidement marqué des points dans la Course au Rookie de l’Année. Stephon Castle, lui, a changé de dimension offensivement (plus de 17 points et 7 passes de moyenne). Tous peuvent apporter individuellement, mais aussi ensemble.

De quoi rendre les Spurs potentiellement « effrayants », surtout quand Wemby sera de retour sur les parquets.

First time the Spurs backcourt trio played together

Harper:

22 PTS (10/16 FG), 6 AST, 26 MIN

Fox:

14 PTS, 7 AST, 4 REB, 30 MIN

Castle:

18 PTS (7/8 FT), 5 AST, 5 REB, 23 MIN pic.twitter.com/jk8o5oug8j

— Basketball University (@UofBasketball) December 9, 2025