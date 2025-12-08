Victor Wembanyama a repris l’entraînement, retour imminent ?
Le 08 déc. 2025 à 08:45 par Nicolas Meichel
Absent des parquets depuis mi-novembre à cause d’un bobo au mollet, Victor Wembanyama se rapproche sérieusement d’un retour. Il a repris l’entraînement avec les Spurs et pourrait retrouver les terrains cette semaine.
C’est Maxime Aubin de L’Équipe qui a communiqué la dernière update concernant Wemby : le Français a accompagné ses coéquipiers lors de leur road-trip et a participé à l’entraînement complet des Spurs ce week-end, du côté de la Nouvelle-Orléans.
Victor Wembanyama ne jouera pas ce soir face aux Pelicans mais pourrait être de la partie lors du 1/4 de finale de NBA Cup face aux Lakers mercredi. L’Alien sera évalué au jour le jour, signe supplémentaire qu’un retour se rapproche.
En plus de Wemby, sachez que Stephon Castle a aussi retrouvé l’entraînement des Spurs et pourrait même être en tenue ce lundi à NOLA.