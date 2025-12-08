La nuit des Français en NBA : meilleure soirée de la saison pour Ousmane Dieng !
Le 08 déc. 2025 à 08:39 par Nicolas Vrignaud
Quelques français de NBA sur les parquets cette nuit, et une belle performance pour Ousmane Dieng, qui a profité du blow out à Utah pour avoir pas mal de minutes de jeu. On fait le point !
Les résultats de la nuit :
- Knicks – Magic : 106-100 (stats)
- Raptors – Celtics : 113-121 (stats)
- Hornets – Nuggets : 106-115 (stats)
- Grizzlies – Blazers : 119-96 (stats)
- Bulls – Warriors : 91-123 (stats)
- Sixers – Lakers : 108-112 (stats)
- Jazz – Thunder : 101-131 (stats)
Ousmane Dieng
14 points, 2 rebonds, 3 passes à 5/7 au tir dont 4/5 à 3-points en 26 minutes. Le français du Thunder a profité d’un scénario ultra-favorable au Thunder à Utah pour avoir beaucoup de temps de jeu. Et il a participé à la fête comme il se doit, content pour lui !
🇫🇷 Belle soirée pour Ousmane Dieng contre le Jazz !
🔸14 points
🔸2 rebonds, 3 passes
🔸5/7 au tir, 4/5 du parking
🔸26 minutes
Un scénario ultra-favorable au Thunder qui lui a permis d’avoir pas mal de temps de jeu, il a converti l’essai. Content pour lui ! pic.twitter.com/HL2XelS0GT
— TrashTalk (@TrashTalk_fr) December 8, 2025
Sidy Cissoko et Rayan Rupert
6 points et 4 rebonds à 2/6 au tir en 24 minutes pour Sidy, dans la correction reçue par Portland à Memphis. Rayan Rupert a lui joué 11 minutes pour un rebond seulement.
Noah Penda
2 points à 1/2 au tir, avec 4 rebonds, 2 passes pour Noah Penda dans la défaite du Magic à New York.
Guerschon Yabusele
8 points à 2/3 au tir et 2/2 aux lancers en 11 minutes pour Guerschon Yabusele à la maison, contre Orlando.
Tidjane Salaün
5 points, 6 rebonds, 1 passe à 2/3 au tir pour Tidjane Salaün, en 16 minutes contre les Nuggets