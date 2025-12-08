Résumé de la nuit en NBA : les Warriors écrasent les Bulls à Chicago

Sept matchs ont animé notre dimanche soir et notre lundi matin en NBA, avec les Knicks vainqueurs contre le Magic qui perd Franz Wagner (blessure), les Warriors qui enfoncent un peu plus les Bulls dans la crise, le Thunder imbattable et LeBron James ultra clutch. Par ici le résumé de la nuit en NBA !

Les résultats de la nuit :

Knicks – Magic : 106-100 (stats)

Raptors – Celtics : 113-121 (stats)

Hornets – Nuggets : 106-115 (stats)

Grizzlies – Blazers : 119-96 (stats)

Bulls – Warriors : 91-123 (stats)

Sixers – Lakers : 108-112 (stats)

Jazz – Thunder : 101-131 (stats)

Ce qu’il faut retenir :

Desmond Bane s’est fâché tout rouge contre les Knicks avec un comportement pourri, mais cela n’a pas empêché New York de s’imposer. Franz Wagner s’est salement blessé, tout Orlando retient son souffle…

Les Celtics continuent leur chemin dans le top 6 de l’Est en mettant les Raptors au tapis. Difficile redescente pour les Dinos qui avaient réalisé un remarquable début de saison.

Memphis gifle Portland à la maison, parce Santi Aldama est fort au basket.

Les Bulls ne respirent plus, et les Warriors ne les y aident pas. Sans Stephen Curry, les Dubs défoncent les Taureaux à Chicago.

Très gros match de LeBron James, et les Lakers s’imposent sur le fil à Philadelphie !

Le Thunder est imbattable : 23-1, 15 victoire de suite !

Le highlight de la nuit :

LEBRON JAMES CLUTCH JAMES CETTE NUIT VS. SIXERS 😤👑

🔸29 POINTS (12 dans le 4e QT)

🔸7 rebonds

🔸6 passes

🔸12/17 au tir, 1/2 aux lancers

Gros, gros match du King avec un ÉNORME money time pour donner la victoire aux Lakers à Philly !pic.twitter.com/gBZk9kWcqp

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) December 8, 2025

Les classements NBA :

